Đội hình tiêu biểu vòng 20 V-League 2025/2026: Vinh danh Đình Bắc

Thứ Hai, 15:00, 27/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đội hình tiêu biểu vòng 20 V-League 2025/2026 do Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam bình chọn đánh dấu vòng đấu thăng hoa của Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick vào lưới SLNA.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Vòng 20 V-League 2025/2026 kết thúc với chiến thắng đậm 4-1 của CLB CAHN trước SLNA. Ở trận đấu này, Đình Bắc là ngôi sao sáng nhất với cú hat-trick bàn thắng. Tiền đạo 22 tuổi cũng là điểm nhấn chính của Đội hình tiêu biểu vòng 20 V-League 2025/2026 do Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam bình chọn.

Trong khung thành là thủ môn Nguyễn Đình Triệu (Hải Phòng FC). Thủ thành này đã có ít nhất ba pha cản phá trong trận đấu đội bóng đất Cảng hòa HAGL 0-0.

Đình Bắc ghi hat-trick vào lưới SLNA.
Đình Bắc ghi hat-trick vào lưới SLNA. 

Hàng thủ bốn người gồm có: Huỳnh Minh Đoàn (Thanh Hóa), Giáp Tuấn Dương (Nam Định), Nguyễn Anh Tiệp (Hà Nội FC) và Phan Tuấn Tài (Thể Công Viettel). Nếu như Minh Đoàn và Tuấn Tài có những đường kiến tạo quan trọng thì Anh Tiệp cũng như Tuấn Dương đã có những bàn thắng then chốt dù chỉ vào sân từ ghế dự bị.

Hàng tiền vệ ba người là những cái tên: Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội FC), Nguyễn Thái Quốc Cường (CLB CA TP.HCM) và Joel Pissano (Đà Nẵng). Pissano ghi cú đúp vào lưới Thể Công Viettel, Văn Quyết cũng ghi một bàn trong trận Hà Nội FC thắng Ninh Bình còn Quốc Cường sở hữu một kiến tạo trong trận CLB CA TP.HCM thắng Hà Tĩnh 1-0.

Đội hình tiêu biểu vòng 20 V-League 2025/2026 do Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam bình chọn.
Đội hình tiêu biểu vòng 20 V-League 2025/2026 do Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam bình chọn. 

Trên hàng tấn công là ba cái tên rất bùng nổ ở vòng 20 gồm Lucao (Thể Công Viettel), Michael Olaha (SLNA) và Nguyễn Đình Bắc (CLB CAHN).

Lucao cùng Olaha mỗi người ghi một cú đúp trong khi Đình Bắc đã có ngày thi đấu rực sáng với một hat-trick giúp đội bóng chủ quản đánh bại SLNA 4-2. Tiền đạo 22 tuổi đã có lần đầu tiên trong sự nghiệp ghi được hat-trick tại V-League và anh cũng trở thành cầu thủ thuần Việt đầu tiên ghi hat-trick tại V-League sau 5 năm.

Trần Tiến/VOV.VN
Ghi hattrick bàn thắng, Đình Bắc bay cao trong danh sách vua phá lưới V-League
VOV.VN - Danh sách vua phá lưới V-League đang nhận được sự chú ý khi Đình Bắc đang có những bước tiến mạnh mẽ thời gian gần đây.

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng V-League 2025/2026 mới nhất, CAHN tiến sát ngôi vô địch khi nới rộng cách biệt với Thể Công Viettel lên thành 9 điểm sau vòng 20.

VOV.VN - Kết quả V-League hôm nay 26/4, Thể Công Viettel chia điểm cay đắng trước Đà Nẵng khi bị gỡ hòa 3-3 ở phút bù giờ, CA TP.HCM giành chiến thắng 1-0 trong chuyến làm khách của Hà Tĩnh.

