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Djokovic vô địch giải đầu tiên trong năm 2026, nối dài kỷ lục khó tin

Thứ Ba, 20:06, 06/10/2026
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VOV.VN - Djokovic đăng quang chức vô địch giải China Open 2026, danh hiệu đầu tiên trong năm giúp anh nối dài kỷ lục về số năm liên tiếp đạt được danh hiệu.

Tối 6/10, Djokovic thi đấu trận chung kết giải quần vợt China Open 2026 diễn ra tại Bắc Kinh (Trung Quốc) với đối thủ Alex de Minaur (người Australia). Đây là trận đấu mà Nole đặt quyết tâm rất cao vào một chiến thắng khi anh chưa có chức vô địch nào từ đầu năm. 

djokovic vo dich giai dau tien trong nam 2026, noi dai ky luc kho tin hinh anh 1
Ảnh: Reuters. 

Phong độ cao từ đầu giải đấu tại Bắc Kinh giúp Nole kiểm soát tốt trận đấu, giữ chắc những game giao bóng, đồng thời khiến de Minaur gặp vất vả trong việc giữ các game cầm giao. 

Dù không thể có break nào nhưng Djokovic vẫn chiếm được lợi thế ở thời điểm quan trọng nhất và giành chiến thắng 7-6 ở set 1 sau loạt tie-break. 

Sau set đấu kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ, de Minaur kiệt sức và phải nhờ đến sự trợ giúp y tế. Khi set đấu thứ hai mới diễn ra được 1 game, de Minaur đã xin rút lui vì thể trạng không đảm bảo, dâng chiến thắng và chức vô địch cho Djokovic. 

Với thắng lợi này, Djokovic đã có danh hiệu đầu tiên trong năm 2026, đồng thời là danh hiệu thứ 102 trong sự nghiệp. Thêm vào đó, Nole nối dài kỷ lục về số năm liên tiếp đạt được danh hiệu ATP lên con số 21 khi từ năm 2005 đến nay, năm nào Djokovic cũng có ít nhất 1 danh hiệu. 

PV/VOV.VN
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