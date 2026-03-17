Mới đây, HLV Kim Sang Sik đã chốt danh sách 23 cầu thủ được triệu tập lên ĐT Việt Nam tập trung dịp FIFA Days tháng 3/2026. Đáng chú ý, lực lượng lần này quy tụ nhiều gương mặt giàu kinh nghiệm, đồng thời ghi nhận sự trở lại của những trụ cột từng vắng bóng do chấn thương.

Trong danh sách tập trung, hàng loạt gương mặt quen thuộc tiếp tục có được triệu tập, tạo nên bộ khung ổn định cho đội tuyển như thủ môn Đặng Văn Lâm, Nguyễn Filip; các hậu vệ Duy Mạnh, Xuân Mạnh, Văn Vĩ; tuyến giữa với Hoàng Đức, Quang Hải; cùng các tiền đạo Tuấn Hải, Xuân Son. Đây đều là những nhân tố đã khẳng định được năng lực và giữ vai trò quan trọng trong lối chơi của đội tuyển quốc gia thời gian qua.

Đỗ Hoàng Hên nói lời gan ruột khi chính thức được triệu tập khoác áo ĐT Việt Nam

Bên cạnh Nguyễn Xuân Son và Cao Pendant Quang Vinh – những cầu thủ nhập tịch đã khẳng định được vị trí, danh sách lần này còn ghi nhận sự xuất hiện lần đầu tiên của tiền vệ Đỗ Hoàng Hên (Hendrio Araujo). Cầu thủ này đã chính thức trở thành công dân Việt Nam từ tháng 10/2025, được đánh giá cao nhờ kỹ thuật cá nhân, khả năng sáng tạo và lối chơi phối hợp. Gia nhập bóng đá Việt Nam từ năm 2021 trong màu áo CLB Bình Định, đến nay Đỗ Hoàng Hên đã có hơn 5 năm thi đấu và tích lũy nhiều kinh nghiệm tại V-League.

Trên trang mạng xã hội cá nhân, Đỗ Hoàng Hên đã có những chia sẻ đầy xúc động trong lần đầu tiên được triệu tập khoác áo ĐT Việt Nam. "Hôm nay, không nghi ngờ gì nữa, là ngày đặc biệt và thú vị nhất trong sự nghiệp của tôi. Một giấc mơ đã thành hiện thực và một cơ hội để thể hiện trên sân cỏ tất cả lòng biết ơn của tôi đối với tình cảm và sự ủng hộ của người dân Việt Nam trong suốt những năm qua. Được khoác lên mình chiếc áo đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ là một vinh dự và niềm tự hào vô bờ bến. Tôi rất hạnh phúc, tràn đầy động lực và sẵn sàng cống hiến hết mình. Cố lên!!", Đỗ Hoàng Hên chia sẻ đầy xúc động.

Danh sách ĐT Việt Nam dịp FIFA Days tháng 3/2026

Không lâu trước khi VFF chính thức công bố danh sách ĐT Việt Nam trong dịp FIFA Days tháng 3/2026, phía Hà Nội FC đã đăng tải thông tin tiền vệ Hoàng Hên đã được triệu tập khoác áo ĐTQG để chuẩn bị cho màn so tài với Bangladesh ở trận giao hữu quốc tế và Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027. Đây là lần đầu tiên tiền vệ Hoàng Hên được triệu tập lên ĐT Việt Nam. Cầu thủ sinh năm 1994 được kỳ vọng sẽ cùng với Xuân Son trở thành cặp bài trùng giúp tăng sức mạnh hàng công của ĐT Việt Nam.

Trước đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông, HLV Vũ Hồng Việt, người từng huấn luyện cả Xuân Son và Hoàng Hên ở CLB Nam Định khẳng định: “Mọi người cũng biết, khi có một mình Xuân Son ở trên ĐT Việt Nam thì sức mạnh của đội tuyển đã tăng lên rất nhiều. Đến bây giờ nếu có thêm Hoàng Hên thì tôi nghĩ đội tuyển sẽ mạnh hơn nữa. Hoàng Hên và Son thi đấu rất ăn ý với nhau. Hai bạn ấy gần như có sự ăn ý mà tôi có cảm giác là không cần nhìn nhau cũng biết người kia chạy chỗ nào, chuyền bóng ra sao. Đây là sự bổ sung cầu thủ rất chất lượng cho đội tuyển sắp tới”.

Hoàng Hên hiện tại đang có phong độ cao trong màu áo Hà Nội FC. Trong khi đó, Xuân Son cũng dần lấy lại phong độ của mình kể từ khi bình phục chấn thương. Theo lịch ĐT Việt Nam sẽ đá giao hữu với Bangladesh vào ngày 26/3 và Malaysia vào 31/3.