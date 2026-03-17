"Song sát" Son - Hên tái xuất ở ĐT Việt Nam, bất ngờ trường hợp thủ môn Việt kiều

Thứ Ba, 13:44, 17/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Danh sách ĐT Việt Nam tập trung dịp FIFA Days tháng 3/2026: “Song sát” Xuân Son – Hoàng Hên tái xuất, bất ngờ trường hợp thủ môn Việt kiều.

Mới đây, HLV Kim Sang Sik đã chốt danh sách 23 cầu thủ được triệu tập lên ĐT Việt Nam tập trung dịp FIFA Days tháng 3/2026. Đáng chú ý, lực lượng lần này quy tụ nhiều gương mặt giàu kinh nghiệm, đồng thời ghi nhận sự trở lại của những trụ cột từng vắng bóng do chấn thương.

Trong danh sách tập trung, hàng loạt gương mặt quen thuộc tiếp tục có được triệu tập, tạo nên bộ khung ổn định cho đội tuyển như thủ môn Đặng Văn Lâm, Nguyễn Filip; các hậu vệ Duy Mạnh, Xuân Mạnh, Văn Vĩ; tuyến giữa với Hoàng Đức, Quang Hải; cùng các tiền đạo Tuấn Hải, Xuân Son. Đây đều là những nhân tố đã khẳng định được năng lực và giữ vai trò quan trọng trong lối chơi của đội tuyển quốc gia thời gian qua.

Danh sách ĐT Việt Nam tập trung dịp FIFA Days tháng 3/2026

Điểm nhấn đáng chú ý của đợt hội quân lần này là sự trở lại của bộ đôi hậu vệ Đoàn Văn Hậu và Trần Đình Trọng, sau quãng thời gian dài điều trị chấn thương và nỗ lực tìm lại phong độ. Lần gần nhất Văn Hậu khoác áo đội tuyển là vào tháng 6/2023, trong trận giao hữu với Syria, trong khi Đình Trọng đã vắng mặt từ tháng 9/2022, ở trận giao hữu với Singapore. Đây cũng là lần đầu tiên cả hai được triệu tập dưới thời HLV Kim Sang-sik.

Sự trở lại của Trần Đình Trọng được đánh giá là đúng thời điểm khi trung vệ này đang duy trì phong độ ổn định trong màu áo CLB CAHN, thường xuyên ra sân và thể hiện vai trò chốt chặn tin cậy nơi hàng phòng ngự. Trong khi đó, Đoàn Văn Hậu dù mới tái xuất chưa lâu nhưng đã nhanh chóng để lại dấu ấn với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo chỉ sau 4 trận gần nhất, điều này cho thấy sự sẵn sàng về chuyên môn cũng như phong độ.

Bên cạnh Nguyễn Xuân Son và Cao Pendant Quang Vinh – những cầu thủ nhập tịch đã khẳng định được vị trí, danh sách lần này còn ghi nhận sự xuất hiện lần đầu tiên của tiền vệ Đỗ Hoàng Hên (Hendrio Araujo). Cầu thủ này đã chính thức trở thành công dân Việt Nam từ tháng 10/2025, được đánh giá cao nhờ kỹ thuật cá nhân, khả năng sáng tạo và lối chơi phối hợp. Gia nhập bóng đá Việt Nam từ năm 2021 trong màu áo CLB Bình Định, đến nay Đỗ Hoàng Hên đã có hơn 5 năm thi đấu và tích lũy nhiều kinh nghiệm tại V-League.

Ở chiều ngược lại, ĐT Việt Nam chịu tổn thất đáng tiếc khi hậu vệ kỳ cựu Bùi Tiến Dũng không thể góp mặt do chấn thương, cần khoảng 6-8 tuần để hồi phục. Tuy nhiên, hàng thủ cũng đón nhận tín hiệu tích cực với sự trở lại của Bùi Hoàng Việt Anh, qua đó giúp tăng cường đội hình.

Danh sách tập trung cũng tiếp tục trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ triển vọng như thủ môn Trần Trung Kiên, hậu vệ Nguyễn Nhật Minh, tiền vệ Khuất Văn Khang. Ngoài ra còn có hai gương mặt tiềm năng khác là hậu vệ Phạm Lý Đức và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc, nhưng bộ đôi này không góp mặt trong đợt tập trung tháng 3 do đang chấp hành án phạt thẻ của AFC tại VCK U23 châu Á 2026.

Đáng chú ý, liên quan đến khả năng thủ môn Patrik Le Giang sau khi hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch, theo các quy định hiện hành của FIFA, cầu thủ này hiện đang trong quá trình xem xét từ phía các Liên đoàn bóng đá quốc gia và FIFA về các điều kiện cần thiết để có thể chuyển đổi liên đoàn đại diện và thi đấu cho đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội từ ngày 21/3. Nhóm cầu thủ tham dự các trận tứ kết Cúp quốc gia 2025/26 và trận đấu bù vòng 13 V-League 2025/26 sẽ lên tập trung muộn hơn.

Trong dịp FIFA Days lần này, đội tuyển sẽ có trận giao hữu quốc tế với Bangladesh vào 19h00 ngày 26/3 trên SVĐ Hàng Đẫy (Hà Nội), trước khi di chuyển tới Ninh Bình để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Malaysia trên SVĐ Thiên Trường vào ngày 31/3 trong khuôn khổ Vòng loại cuối Asian Cup 2027.

PV/VOV.VN
Tag: ĐT Việt Nam Danh sách ĐT Việt Nam dịp FIFA Days tháng 3/2026
Hoàng Hên được gọi lên ĐT Việt Nam đấu Malaysia
Hoàng Hên được gọi lên ĐT Việt Nam đấu Malaysia

VOV.VN - Tiền vệ Hoàng Hên được triệu tập lên ĐT Việt Nam chuẩn bị cho màn so tài với Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.

Hoàng Hên được gọi lên ĐT Việt Nam đấu Malaysia

Hoàng Hên được gọi lên ĐT Việt Nam đấu Malaysia

VOV.VN - Tiền vệ Hoàng Hên được triệu tập lên ĐT Việt Nam chuẩn bị cho màn so tài với Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.

Thực hư vụ AFC chính thức xử thua ĐT Malaysia 0-3 ĐT Việt Nam
Thực hư vụ AFC chính thức xử thua ĐT Malaysia 0-3 ĐT Việt Nam

VOV.VN - Thực hư vụ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) xử thua ĐT Malaysia 0-3 ĐT Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027.

Thực hư vụ AFC chính thức xử thua ĐT Malaysia 0-3 ĐT Việt Nam

Thực hư vụ AFC chính thức xử thua ĐT Malaysia 0-3 ĐT Việt Nam

VOV.VN - Thực hư vụ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) xử thua ĐT Malaysia 0-3 ĐT Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027.

"Người nhện" Hồ Văn Ý trở lại, ĐT futsal Việt Nam quyết thắng ĐT futsal Thái Lan
"Người nhện" Hồ Văn Ý trở lại, ĐT futsal Việt Nam quyết thắng ĐT futsal Thái Lan

VOV.VN - Thủ môn Hồ Văn Ý tái xuất trong danh sách ĐT futsal Việt Nam tập trung cho giải vô địch futsal Đông Nam Á 2026 diễn ra vào tháng 4 tại Thái Lan.

"Người nhện" Hồ Văn Ý trở lại, ĐT futsal Việt Nam quyết thắng ĐT futsal Thái Lan

"Người nhện" Hồ Văn Ý trở lại, ĐT futsal Việt Nam quyết thắng ĐT futsal Thái Lan

VOV.VN - Thủ môn Hồ Văn Ý tái xuất trong danh sách ĐT futsal Việt Nam tập trung cho giải vô địch futsal Đông Nam Á 2026 diễn ra vào tháng 4 tại Thái Lan.

