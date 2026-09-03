Đội bóng Đông Nam Á so tài Brazil và Paraguay trong dịp FIFA Days tháng 11/2026

ĐT Singapore sẽ có loạt trận giao hữu chất lượng trong dịp FIFA Days tháng 11/2026 khi chạm trán những đối thủ hàng đầu thế giới như Brazil, Paraguay và Nhật Bản. Các trận đấu của đội bóng Đông Nam Á sẽ diễn ra tại SVĐ Quốc gia Kallang.

Theo thông báo từ ban tổ chức, sự kiện nằm trong khuôn khổ giải đấu Mizuho Blue Challenge - The Kallang Football Series Singapore, với 4 trận đấu diễn ra từ ngày 13/11 đến 17/11.

ĐT Singapore có dịp so tài với ĐT Brazil trong dịp đợt FIFA Days tháng 11/2026. (Ảnh: FAS)

ĐT Singapore sẽ mở màn bằng cuộc đối đầu Paraguay vào ngày 13/11, trước khi Nhật Bản chạm trán Brazil ở trận đấu còn lại trong ngày tiếp theo. Đến ngày 17/11, ĐT Singapore sẽ đọ sức với Brazil ở trận đầu tiên, sau đó Nhật Bản đối đầu Paraguay ở trận còn lại trong cùng một ngày.

Giá vé được công bố dao động từ 28 đô la Singapore cho trận mở màn, trong khi những trận đấu có sự góp mặt của các đội tuyển lớn như Nhật Bản và Brazil có giá cao hơn. Vé cho ngày thi đấu kép 17/11 cũng được bán theo gói, với mức khởi điểm từ 98 đô la Singapore.

HLV trưởng Singapore Gavin Lee đánh giá đây là cơ hội quý giá để kiểm tra năng lực đội tuyển. Ông nhấn mạnh các trận đấu với đối thủ mạnh giúp đội bóng nhận ra vị trí hiện tại và những điểm cần cải thiện trong hành trình phát triển.

“Chúng tôi luôn hào hứng khi được đối đầu với những đội bóng hàng đầu. Những trận đấu như thế này giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về năng lực của mình và xác định điều cần cải thiện,” ông Gavin Lee chia sẻ.

Nhà cầm quân này cũng cho biết ĐT Singapore đang có những bước tiến tích cực, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm để hướng tới các mục tiêu lớn hơn. Mỗi trận đấu quốc tế lúc này đều mang ý nghĩa quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2027.

Trước loạt trận tháng 11/2026, Đt Singapore cũng sẽ tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 với các đối thủ quen thuộc trong khu vực gồm Indonesia, Malaysia và Bangladesh.