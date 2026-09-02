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HLV Kim Sang Sik bận rộn trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026

Thứ Tư, 14:00, 02/09/2026
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VOV.VN - HLV Kim Sang Sik không có nhiều thời gian nghỉ ngơi khi nhanh chóng trở lại guồng quay công việc sau dịp nghỉ lễ để chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026.

ĐT Việt Nam sẽ bước vào FIFA ASEAN Cup 2026 với tư cách nhà đương kim vô địch Đông Nam Á sau khi vừa vô địch ASEAN Cup 2026. Giải đấu do FIFA tổ chức sẽ diễn ra vào tháng 9 và 10/2026, đồng nghĩa với việc thầy trò HLV Kim Sang Sik không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi.

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ĐT Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026 (Ảnh: Hoài Thương)

Ngay sau khi trở về từ ASEAN Cup 2026, các tuyển thủ sẽ trở lại để cùng câu lạc bộ chuẩn bị cho mùa giải mới. Đến ngày 4/9, trận đấu mở màn vòng 1 V-League 2026/27 sẽ khởi tranh, sau hai vòng đấu là quãng nghỉ FIFA Days để ĐT Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026.

HLV Kim Sang Sik sẽ bắt tay ngay vào việc để chuẩn bị cho giải đấu, bao gồm cả việc theo dõi hai vòng đầu V-League để tìm ra những nhân tố phù hợp cho giải đấu sắp tới. HLV Kim Sang Sik từng chia sẻ về việc sẽ lên những phương án mới về nhân sự cho FIFA ASEAN Cup 2026, đặc biệt là tuyến tiền vệ.

Chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết cả Quang Hải và Hoàng Đức đều có xu hướng tấn công. Vì vậy, ông sẽ bổ sung thêm cho ĐT Việt Nam thêm những tiền vệ có khả năng tranh chấp, thu hồi bóng ở tuyến giữa trong giải đấu sắp tới.

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, ĐT Việt Nam nằm ở bảng B cùng với các đội tuyển Pakistan, Philippines và Thái Lan. Đội nhất bảng sẽ vào chung kết nhóm ngoại hạng, đội nhì bảng sẽ tham gia trận tranh huy chương đồng với đội nhì bảng A.

Lịch thi đấu ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026:

26/9 18h30 Việt Nam - Philippines

26/9 18h30 Thái Lan - Việt Nam

2/10 15h00 Việt Nam - Pakistan

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn
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