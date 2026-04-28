Đội bóng Thái Lan gọi cầu thủ gốc châu Âu tranh vé World Cup với đại diện Việt Nam

Thứ Ba, 15:54, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - U17 nữ Thái Lan triệu tập hai cầu thủ gốc nước ngoài để tham dự VCK U17 nữ châu Á 2026, giải đấu tranh suất dự U17 World Cup nữ 2026.

Tại giải U17 nữ châu Á 2026, U17 nữ Việt Nam có trận đầu tiên gặp U17 nữ Thái Lan vào ngày 1/5. Sau đó, U17 nữ Việt Nam lần lượt gặp đại diện chủ nhà U17 nữ Trung Quốc (4/5) và U17 nữ Myanmar (7/5).

Ảnh: FAT. 

Để vượt qua vòng bảng vào tứ kết, U17 nữ Việt Nam phải nằm trong hai vị trí đầu bảng hoặc ở nhóm đứng thứ ba bảng đấu có thành tích tốt nhất. Nếu vào bán kết U17 nữ châu Á 2026, U17 nữ Việt Nam sẽ giành vé dự U17 World Cup nữ 2026 diễn ra vào cuối năm nay ở Morocco. 

Để chuẩn bị cho giải đấu này, U17 nữ Thái Lan đã có những bước đi rất cụ thể. Bên cạnh việc cho lứa cầu thủ nữ trẻ đi tập huấn thường xuyên, U17 nữ Thái Lan cũng có sự bổ sung của hai cầu thủ mang dòng máu nước ngoài là Supansa Danik van Engelen (Hà Lan) và Mirika Sheila Murdoch (Australia). 

Đây sẽ là những nhân tố quan trọng của U17 nữ Thái Lan trong mục tiêu lần đầu tiên trong lịch sử giành vé đến với VCK U17 World Cup nữ. 

Tham dự VCK U17 nữ châu Á 2026 có 12 đội, trong đó có những đội mạnh không chỉ ở tầm châu lục mà còn là những đội nữ trẻ từng vô địch thế giới như U17 nữ Nhật Bản hay U17 nữ Triều Tiên. Giải đấu diễn ra từ 1 đến 17/5 tại Tô Châu (Trung Quốc). 

 

PV/VOV.VN
U17 Việt Nam đối đầu dàn cầu thủ nhập tịch khi tranh vé dự World Cup
U17 Việt Nam mang cúp vô địch U17 Đông Nam Á 2026 về nước

VOV.VN - Tối 26/4, U17 Việt Nam đã trở về nước trong sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ sau khi giành chức vô địch giải U17 Đông Nam Á 2026 tại Indonesia.

U17 châu Á có thay đổi lớn, cơ hội dự World Cup của U17 Việt Nam bị ảnh hưởng

VOV.VN - VCK U17 châu Á 2026 có thay đổi lớn khi U17 Triều Tiên rất nhiều khả năng rút lui. Điều này sẽ có thể ảnh hưởng đến cơ hội giành vé dự U17 World Cup 2026 của U17 Việt Nam.

