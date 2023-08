Đội hình tiêu biểu vòng 6 giai đoạn 2 V-League 2023: Ấn tượng CLB CAHN

Vòng 6 giai đoạn 2 V-League 2023 đã kết thúc sau các trận đấu diễn ra ngày 10 và 12/8. Điểm nhấn lớn nhất của vòng này là trận thắng 3-0 của CLB Công an Hà Nội trước Viettel FC. Chiến thắng này giúp CLB Công an Hà Nội tiến gần hơn đến chức vô địch. Có 2 đại diện của đội bóng này lọt vào đội hình tiêu biểu vòng 6 giai đoạn 2 V-League 2023 do VOV.VN bình chọn.

Raphael Success thi đấu nổi bật giúp CLB Công an Hà Nội thắng đậm Viettel FC. (Ảnh: Dương Thuật).

Vị trí thủ môn của vòng đấu thuộc về Nguyễn Thanh Tùng (Hà Tĩnh). Thủ thành này đã có ít nhất 2 pha cản phá giúp đại diện miền Trung có trận hòa 0-0 với Hải Phòng.

Hàng hậu vệ 3 người gồm Bùi Tiến Dụng (CLB CAHN), Ngô Đức Huy (Nam Định) và Marlon (Bình Định). Marlon và Đức Huy mỗi người có 1 kiến tạo trong trận đấu Bình Định - Nam Định trên sân Quy Nhơn. Trong khi đó, Tiến Dụng dù mắc lỗi dến đến quả phạt đền của Viettel FC nhưng nhìn chung đã có trận đấu tốt, giúp CLB CAHN giành chiến thắng.

Đội hình tiêu biểu vòng 6 giai đoạn 2 V-League 2023.

Các tiền vệ là Bùi Văn Đức (Hà Tĩnh), Nguyễn Văn Quyết, Phạm Tuấn Hải (Hà Nội FC) cùng ngoại binh Bicou (Hải Phòng). Văn Đức và Bicou chơi năng nổ ở trận đấu Hà Tĩnh hòa Hải Phòng còn Văn Quyết, Tuấn Hải là những nhân tố nổi bật ở trận Hà Nội FC thắng Thanh Hóa 3-1. Văn Quyết là cầu thủ có đến 2 kiến tạo cho Caion ghi bàn.

Trên hàng công có sự xuất hiện của 3 cái tên: Hoàng Minh Tuấn (Nam Định), Raphael Success (CLB CAHN) và Caion (Hà Nội FC). Minh Tuấn ghi 1 bàn giúp Nam Định đánh bại Bình Định 2-1, Caion ghi hat-trick trong chiến thắng của Hà Nội FC trước Thanh Hóa còn Success có cú đúp quan trọng vào lưới Viettel FC.