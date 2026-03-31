ĐT Indonesia thua đối thủ tới từ châu Âu, lỡ hẹn với danh hiệu từ FIFA

Thứ Ba, 06:11, 31/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - ĐT Indonesia thua ĐT Bulgaria 0-1 trong trận chung kết FIFA Series 2026 và lỡ hẹn với danh hiệu vô địch ngay trên sân nhà Bung Karno.

ĐT Indonesia bước vào trận chung kết FIFA Series 2026 gặp ĐT Bulgaria trên sân nhà Bung Karno và thi đấu đầy tự tin. Tuy nhiên, đội bóng xứ vạn đảo đã nhận thất bại 0-1 trước đối thủ tới từ châu Âu, qua đó lỡ hẹn với danh hiệu.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu tới ở phút 38 khi Marin Petkov thực hiện thành công quả phạt đền. Trước đó, VAR đã can thiệp và trọng tài xác định hậu vệ Kevin Diks có pha phạm lỗi với Zdravko Dimitrov trong vòng cấm ĐT Indonesia.

ĐT Indonesia cũng tỏ ra kém may mắn trong trận đấu này khi trái bóng 2 lần tìm tới xà ngang sau các pha dứt điểm của Ole Romeny ở phút 72 và Rizky Ridho ở phút 87. ĐT Bulgaria giữ vững lợi thế tới khi tiếng còi mãn cuộc vang lên để giành chức vô địch FIFA Series 2026 ngay trên sân khách.

Dt indonesia thua doi thu toi tu chau Au, lo hen voi danh hieu tu fifa hinh anh 1
ĐT Indonesia gặp ĐT Bulgaria trong trận chung kết FIFA Series 2026. (Ảnh: Bola)

FIFA Series là giải đấu giao hữu được FIFA tổ chức với quy mô toàn cầu từ năm 2024, nhằm tạo điều kiện cho các ĐTQG từ các châu lục khác nhau có nhiều cơ hội chạm trán. Đây là những giải đấu giao hữu nhỏ, với 3-4 đội tham dự ở mỗi địa điểm, diễn ra vào dịp FIFA Days tháng 3 mỗi năm chẵn.

FIFA Series 2026 là lần thứ 2 giải đấu đấu được tổ chức với 50 ĐTQG tham dự và diễn ra tại 13 địa điểm (9 phiên bản cho bóng đá nam và 4 phiên bản cho bóng đá nữ). Trong đó, FIFA Series 2026 phiên bản tại Indonesia có 4 đội tham dự gồm chủ nhà Indonesia, ĐT Bulgaria, ĐT Quần đảo Solomon và ĐT Saint Kitts and Nevis.

Trước khi gặp nhau trong trận chung kết, ĐT Indonesia đã thắng đại diện khu vực CONCACAF là ĐT Saint Kitts and Nevis với tỷ số 4-0 còn ĐT Bulgaria đánh bại đội bóng đến từ châu Đại Dương là ĐT Quần đảo Solomon với tỷ số 10-2.

Hoàng Long/VOV.VN
Messi ngồi dự bị, ĐT Argentina thắng sát nút đối thủ đứng thứ 115 trên BXH FIFA

VOV.VN - Trong ngày Lionel Messi vào sân từ ghế dự bị, ĐT Argentina giành chiến thắng sát nút 2-1 trước ĐT Mauritania, đội bóng đang đứng thứ 115 trên BXH FIFA.

VFF đặt mục tiêu đưa ĐT Việt Nam trở lại top 100 FIFA và chinh phục World Cup

VOV.VN - Sáng 24/3, tại trụ sở LĐBĐVN, Hội đồng HLV quốc gia họp lần thứ nhất năm 2026 để đánh giá công tác ba tháng đầu năm và xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm sắp tới.

Các đội tuyển khu vực Đông Nam Á bận rộn dịp FIFA Days tháng 3/2026

VOV.VN - Một số đại diện của bóng đá Đông Nam Á sẽ có trận đấu quyết định để giành vé dự VCK Asian Cup 2026.

