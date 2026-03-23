Các đội tuyển khu vực Đông Nam Á bận rộn dịp FIFA Days tháng 3/2026

Bóng đá Đông Nam Á được dự kiến sẽ trải qua dịp FIFA Days sôi động khi một số đội tuyển có trận đấu quyết định trong hành trình giành vé dự VCK Asian Cup 2027. Ngoài ĐT Indonesia đã có vé dự sau khi vượt qua vòng loại thứ hai, ĐT Việt Nam và ĐT Singapore là hai đại diện tiếp theo của bóng đá Đông Nam Á giành quyền dự VCK Asian Cup 2027.

Cả ĐT Việt Nam và ĐT Singapore đều giành quyền dự Asian Cup 2027 sớm một vòng đấu nên trận đấu cuối cùng ở vòng loại chỉ còn mang tính thủ tục. Dù vậy, cả hai đội đều hướng đến chiến thắng khi được thi đấu trên sân nhà ở trận đấu cuối.

Tại bảng A, ĐT Philippines buộc phải thắng trong trận đấu với ĐT Tajikistan để giành quyền dự Asian Cup 2027. Hai đội hiện đang bằng điểm nhưng ĐT Tajikistan đang đứng nhất bảng nhờ hơn về hiệu số.

ĐT Thái Lan cũng buộc phải thắng ĐT Turkmenistan trong trận đấu diễn ra trên sân nhà. Hai đội hiện đang bằng điểm và ĐT Turkmenistan dẫn đầu bảng D nhờ hơn về hiệu số, cũng như từng thắng ĐT Thái Lan với tỉ số 3-1 khi được đá trên sân nhà.

Các đội tuyển Timor Leste, Brunei, Myanmar, Malaysia và Lào đã dừng bước ở vòng loại. Vì vậy, trận đấu cuối vòng loại Asian Cup 2027 không còn mang nhiều tính cạnh tranh.