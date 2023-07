ĐT nữ Việt Nam có thể phải thi đấu dưới mưa tuyết ở World Cup nữ 2023

Trong những ngày này, New Zealand đang bước vào mùa Đông. Đây cũng là thời điểm các đội tuyển bóng đá nữ khắp nơi trên thế giới di chuyển đến quốc gia ở Nam bán cầu này để thi đấu World Cup nữ 2023.

Điều kiện thời tiết ở New Zealand vào mùa Đông rất khắc nghiệt. (Ảnh: Getty).

Thời tiết khắc nghiệt vào mùa Đông ở New Zealand là thử thách lớn không chỉ với ĐT nữ Việt Nam mà còn với rất nhiều đội tuyển khác đến từ những quốc gia nhiệt đới như Philippines, Costa Rica hay Zambia. Theo chia sẻ của HLV Mai Đức Chung, ĐT nữ Việt Nam cũng đã có sự chuẩn bị sẵn về tinh thần cũng như có những biện pháp để đối phó với thời tiết.

Tuy vậy, theo những chuyên gia ở New Zealand, ngay cả khi đã có sự chuẩn bị, những người ngoại quốc đến với đất nước này vẫn sẽ khó thích nghi với điều kiện mùa Đông tại New Zealand.

Lisa Murray, chuyên gia thời tiết ở New Zealand chia sẻ trên trang tin Waikatotimes: "Chúng tôi đang trải qua một đợt lạnh kéo dài. Ở World Cup nữ sắp tới, gần như chắc chắn chúng ta sẽ thấy các cầu thủ thở ra khói khi thi đấu trên sân.

Những gì đang diễn ra khiến ngay cả người dân New Zealand cũng cảm thấy khó chịu chứ chưa nói đến các cầu thủ, các CĐV đến từ những quốc gia khác".

Theo bà Murray, trong những ngày tới, thời tiết New Zealand sẽ tiếp tục khắc nghiệt với xu hướng gió to ở Wellington trong khi mưa tuyết sẽ xuất hiện nhiều ở Dunedin.

Tuyết rơi dày trong những ngày gần đây ở thành phố Dunedin, nơi sẽ diễn ra trận đấu ĐT nữ Việt Nam gặp ĐT nữ Hà Lan. (Ảnh: RNZ).

Gabi Rennie, tuyển thủ nữ New Zealand sắp dự World Cup nữ 2023 chia sẻ: "Tôi không chắc những cầu thủ của các đội bóng nước ngoài hay những CĐV đến với New Zealand có thể thích nghi được với thời tiết hay không. Thời tiết mùa Đông ở New Zealand quả thật quá khắc nghiệt và khó dự đoán".

Theo lịch thi đấu, ĐT nữ Việt Nam sẽ có 3 trận đấu ở World Cup nữ 2023 tại 3 thành phố Auckland, Hamilton và Dunedin. Auckland, Hamilton có thời tiết khá giống nhau do cùng nằm ở đảo Bắc của New Zealand. Dunedin ở đảo Nam và có mùa Đông khắc nghiệt hơn.

Trong những ngày đầu tháng 7/2023, Dunedin có tuyết rơi khá dày và dự kiến tiếp tục có tuyết trong những ngày diễn ra World Cup nữ 2023. Nhiệt độ bình quân ở Auckland, Hamilton vào khoảng 4 °C đến 14 °C. Trong khi đó, Dunedin có nhiệt độ thấp hơn, vào khoảng -1°C đến 10°C.

FIFA hy vọng hệ thống mái che của sân Forsyth Barr (thành phố Dunedin) sẽ giúp giảm thiểu những tác động của thời tiết đến các trận đấu ở World Cup nữ 2023. (Ảnh: FIFA).

Theo nhà báo Joseph Pearson của trang tin Waikatotimes, khán giả trên toàn thế giới chắc chắn sẽ được chứng kiến các cầu thủ nữ đeo găng tay, mặc quần áo giữ nhiệt để đảm bảo sức khỏe khi thi đấu tại World Cup nữ sắp tới.

Trước khi chính thức thi đấu ở World Cup nữ 2023, ĐT nữ Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu với Tây Ban Nha và chủ nhà New Zealand. Đây không chỉ là cơ hội để thầy trò HLV Mai Đức Chung hoàn tất kỹ, chiến thuật mà còn làm quen với điều kiện thời tiết.