ĐT nữ Việt Nam hứng khởi khi được gặp mặt huyền thoại bóng đá nữ thế giới

Chiều 15/7 (giờ New Zealand), FIFA đã tổ chức buổi lễ chào mừng dành cho các đội tuyển tham dự World Cup nữ 2023 đóng quân tại thành phố Auckland.

ĐT nữ Việt Nam tham dự sự kiện chào mừng của FIFA.

Đây là hoạt động do BTC địa phương và FIFA tổ chức để các thành viên tham dự VCK World Cup nữ 2023 tiếp cận và hiểu thêm về văn hoá truyền thống của New Zealand. BTC giải đấu tại Auckland đã tổ chức nghi lễ “Pōwhiri” – một hoạt động truyền thống của người Māori khi có khách đến thăm. Tại đây, các cầu thủ có cơ hội giao lưu cùng các đội bạn như ĐT nữ Mỹ, ĐT nữ Bồ Đào Nha, ĐT nữ Philippines, ĐT nữ Na Uy và ĐT nữ New Zealand.

Thủ môn Kim Thanh và tiền đạo Hải Yến chụp hình cùng huyền thoại bóng đá nữ thế giới - Megan Rapinoe của ĐT nữ Mỹ.

Các cầu thủ ĐT nữ Việt Nam đều rất hào hứng khi tham dự sự kiện bên lề mà FIFA tổ chức. Nhiều tuyển thủ đã kịp ghi lại những bức hình kỷ niệm với Megan Rapinoe, cầu thủ được xem như huyền thoại bóng đá nữ thế giới.

Trước đó trong buổi sáng 15/7 (giờ New Zealand), ĐT nữ Việt Nam có buổi tập đầu tiên trên sân tập chính thức trong thời gian diễn ra VCK World Cup nữ 2023. Buổi tập diễn ra trong khoảng 1 giờ đồng hồ. HLV Mai Đức Chung cũng dành thời gian động viên và nhắc nhở các học trò những điểm cần chú ý sau trận giao hữu với ĐT nữ Tây Ban Nha.

ĐT nữ Việt Nam tập luyện trên sân Fred Taylor Park.

Sau đó, các cầu thủ được chia thành 2 nhóm trên cơ sở cường độ thi đấu tại trận đấu trước đó. Nhóm các cầu thủ thi đấu ít hơn tiếp tục thực hiện các bài tập đối kháng, kiểm soát tốc độ, nâng cao khả năng dứt điểm trong các tình huống đối mặt.