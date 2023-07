ĐT nữ Việt Nam quyết không phụ lòng người hâm mộ ở World Cup 2023

ĐT nữ Việt Nam đang tích cực tập luyện trên đất New Zealand để chuẩn bị bước vào màn so tài với ĐT nữ Mỹ ở trận ra quân World Cup 2023. Chia sẻ với truyền thông trước buổi tập ngày 19/7, trung vệ Diễm My cho biết, HLV Mai Đức Chung đang giảm khối lượng và cường độ tập luyện cho các học trò.

Diễm My chia sẻ: “Trong mấy buổi tập gần đây, HLV Mai Đức Chung điều chỉnh cho toàn đội giảm bớt khối lượng giáo án so với tuần trước để các cầu thủ thoải mái hơn trước khi bước vào trận đấu quan trọng. Hiện tại, toàn đội rất quyết tâm và đang háo hức cho trận ra quân đầu tiên gặp ĐT nữ Mỹ”.

Trung vệ Diễm My của ĐT nữ Việt Nam.

Đối thủ của ĐT nữ Việt Nam ở trận ra quân là nhà đương kim vô địch, nhưng Diễm My khẳng định, toàn đội quyết tâm thi đấu hết mình để không phụ lòng yêu mến của khán giả.

“Đây là giải đấu rất quan trọng và lớn đối với ĐT nữ Việt Nam và cả với cá nhân tôi vì đây là lần đầu tiên tham gia. Gặp nhà đương kim vô địch Mỹ ở trận ra quân là rất khó khăn, nhưng toàn đội cũng rất tự tin và quyết tâm, thi đấu hết mình để có một kết quả thật tốt để mang lại cho niềm vui cho khán giả” - Diễm My chia sẻ.

Trước thềm VCK World Cup 2023, ĐT nữ Việt Nam đã có những trận giao hữu rất bổ ích, Diễm My cho rằng: “Trong các trận giao hữu vừa qua, toàn đội đã rút ra rất nhiều kinh nghiệm. Trong buổi tập mới đây, HLV Mai Đức Chung cho hang phòng ngự và toàn đội tập cách phòng ngự. HLV Mai Đức Chung chú trọng đến phòng ngự, tập cho đội chống bóng bổng và những đường chọc khe của đối thủ để bọc lót tốt hơn cho nhau”.

Đánh giá về ĐT nữ Mỹ, Diễm My cho biết: “Tiền đạo của ĐT nữ Mỹ cao lớn, khỏe và chơi rất rắn nên chúng tôi sẽ cố gắng kèm sát, thi đấu quyết liệt. Cá nhân tôi đá ở vị trí thấp nhất nên phải phán đoán được tình huống để bọc lót cho đồng đội”.

Vào đến vòng chung kết là một thắng lợi của ĐT nữ Việt Nam nên toàn đội là sẽ thi đấu với hết khả năng của mình, Diễm My khẳng định: “ĐT nữ Việt Nam bước vào trận nào cũng phải thi đấu hết mình. Toàn đội mong muốn ghi được bàn thắng và bảo nhau làm sao hạn chế được bàn thua nhiều nhất có thể, chơi hết khả năng của mình”.