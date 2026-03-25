ĐT Việt Nam đang có thành tích bất bại khi gặp ĐT Bangladesh

Trong dịp FIFA Days tháng 3/2026, ĐT Việt Nam sẽ có hai trận đấu lần lượt gặp ĐT Bangladesh (giao hữu) và ĐT Malaysia (vòng loại Asian Cup 2027). Trong đó, trận đấu với ĐT Bangladesh là màn tập dợt cho trận đấu cuối cùng tại vòng loại Asian Cup 2027.

Do ở hai khu vực khác nhau nên ĐT Việt Nam chưa có nhiều lần gặp ĐT Bangladesh. Trong quá khứ ở vòng loại World Cup 2002, hai đội nằm cùng bảng ở vòng loại thứ nhất cùng hai đội tuyển khác là Saudi Arabia và Mông Cổ.

Hai đội đã gặp nhau hai lần và ĐT Việt Nam đang có thành tích đối đầu tốt hơn. ĐT Việt Nam giành được 1 trận hoà và 1 chiến thắng. Trong trận thắng với tỉ số 4-0, những cầu thủ đã ghi bàn cho ĐT Việt Nam là Nguyễn Hồng Sơn (cú đúp), Nguyễn Văn Sỹ và Nguyễn Trung Vĩnh.

Trong lần gặp nhau sắp tới, ĐT Việt Nam được đánh giá có cơ hội giành chiến thắng cao hơn khi được chơi trên sân nhà. Trong bảng xếp hạng FIFA, ĐT Việt Nam hiện đang đứng ở vị trí 103 trong khi ĐT Bangladesh nằm ở vị trí 181.

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Bangladesh sẽ diễn ra vào 19h00 ngày 26/3 trên SVĐ Hàng Đẫy (Hà Nội).