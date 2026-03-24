Đình Trọng nói gì khi trở lại ĐT Việt Nam sau 4 năm?

Thứ Ba, 18:37, 24/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 24/3, đội tuyển Việt Nam tập trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ, hoàn thiện chuẩn bị cho trận giao hữu với Bangladesh (26/3) và vòng loại Asian Cup 2027 gặp Malaysia (31/3).

Ở buổi tập này, HLV Kim Sang Sik có đủ quân khi nhóm bảy cầu thủ CLB Công an Hà Nội hội quân sau trận đấu bù vòng 13 V-League 2025/2026. Tiền đạo Nguyễn Xuân Son trở lại tập luyện cùng toàn đội sau hai ngày tập riêng. Nhóm cầu thủ Công an Hà Nội, vừa hội quân muộn, chủ yếu tập nhẹ để lấy lại thể trạng.

Trung vệ Trần Đình Trọng thu hút chú ý nhất. Đây là lần đầu anh được triệu tập dưới thời HLV Kim Sang Sik cũng là lần trở lại đội tuyển sau gần bốn năm. Lần gần nhất Đình Trọng khoác áo đội tuyển là trận giao hữu thắng Singapore 4-0 tháng 9/2022.

Dinh trong noi gi khi tro lai Dt viet nam sau 4 nam hinh anh 1
Đình Trọng trở lại tuyển Việt Nam sau 4 năm (Ảnh: Hoài Thương).

Sự nghiệp Đình Trọng từng bị gián đoạn bởi nhiều chấn thương nghiêm trọng, gồm hai lần đứt dây chằng đầu gối và nhiều ca phẫu thuật xương, sụn. Sau nỗ lực hồi phục, anh ổn định trở lại từ mùa 2023/24 và thuyết phục ban huấn luyện trao cơ hội.

Đình Trọng nói: “Khi biết tin có tên trong danh sách sơ bộ, tôi đã rất vui, khi được gọi chính thức thì càng háo hức hơn, vì đã nhiều năm rồi mới trở lại đội tuyển”.

Về động lực vượt qua chấn thương, anh chia sẻ: “Sau những chấn thương, gia đình là động lực lớn nhất giúp tôi lấy lại phong độ”. Về cạnh tranh vị trí, anh thẳng thắn: “Những cầu thủ có mặt ở đây đều xứng đáng. Bản thân tôi cần nỗ lực nhiều hơn để cạnh tranh vị trí chính thức”.

Dù Việt Nam đã có vé dự Asian Cup 2027, Đình Trọng khẳng định: “Dù đội tuyển đã đi tiếp, tôi và toàn đội vẫn cố gắng mang lại kết quả tốt nhất”.

Theo kế hoạch, đội tuyển giao hữu Bangladesh ngày 26/3 tại sân Hàng Đẫy trước khi tiếp Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 ngày 31/3 tại sân Thiên Trường (Ninh Bình).

PV/VOV.VN
Tin liên quan

ĐT Việt Nam đón tin vui từ FIFA trước trận đấu với Malaysia
VOV.VN - Đội tuyển Việt Nam đón tin vui khi vươn lên vị trí 103 thế giới, xếp thứ 18 châu Á trong bảng xếp hạng FIFA mới nhất - tăng năm bậc nhờ quyết định xử phạt Malaysia của AFC.

Mua vé xem ĐT Việt Nam vs ĐT Bangladesh ở đâu?
VOV.VN - Ban tổ chức (BTC) trận đấu giao hữu quốc tế giữa ĐT Việt Nam và ĐT Bangladesh chính thức thông báo kế hoạch phát hành vé trực tiếp nhằm đáp ứng nhu cầu theo dõi, cổ vũ của người hâm mộ.

Lý do ĐT Việt Nam chưa đủ quân số để chuẩn bị đấu Bangladesh
VOV.VN - Chiều 23/3, HLV Kim Sang Sik vẫn chưa có đầy đủ lực lượng để triển khai các bài tập chuẩn bị cho hai trận đấu gặp Bangladesh và Malaysia trong đợt FIFA Days tháng 3.

