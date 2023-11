ĐT Việt Nam về tới Hà Nội, gấp rút chuẩn bị cho màn so tài ĐT Iraq

Rạng sáng nay 18/11, ĐT Việt Nam đã đáp chuyến bay thẳng từ Manila (Philippines) để trở về nước, chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Iraq trên sân vận động Mỹ Đình tại lượt trận thứ 2 vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á.

Thời điểm thầy trò HLV Philippe Troussier đến sân bay quốc tế Manila rơi vào giờ cao điểm nên rất đông hành khách. Do đã lường trước việc này nên trước đó Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã liên hệ đề nghị phía nước bạn hỗ trợ bố trí quầy làm thủ tục riêng cho đội tuyển, nên việc check-in diễn ra khá thuận lợi.

Thầy trò HLV Troussier đã về tới Hà Nội (Ảnh: VFF)

Thời gian bay từ Manila về Hà Nội chỉ mất khoảng gần 3 tiếng. Tuy nhiên do chuyến bay khởi hành trễ hơn so với kế hoạch nên đến 02h30 sáng 18/11 đội mới về đến sân bay Nội Bài, thay vì 01h40 như dự tính. Rất may, tại sân bay Nội Bài, thầy trò HLV Philippe Troussier đã được hỗ trợ làm thủ tục rất nhanh gọn và lên xe bus do VFF sắp xếp để trở về khách sạn nghỉ ngơi.

Chiều nay 18/11, nhóm các cầu thủ thi đấu ít, không vào sân thi đấu và không có danh sách đăng ký ở trận gặp Philippines sẽ ra sân tập luyện. Nhóm các cầu thủ còn lại được nghỉ ngơi để có sự hồi phục tốt nhất.

HLV Philippe Troussier có quỹ thời gian 3 ngày để chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Iraq. Đội bạn đã có mặt tại Việt Nam và cũng đặt quyết tâm rất cao để có được kết quả thuận lợi tại sân Mỹ Đình.

Xét về tương quan lực lượng, Iraq được đánh giá là đội bóng mạnh nhất bảng F. Họ cũng đã thể hiện rõ điều này bằng chiến thắng 5-1 trước Indonesia. Tuy vậy, với lợi thế sân nhà và điểm tựa từ sự cổ vũ của người hâm mộ, ĐT Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo được bất ngờ.