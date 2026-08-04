Dư âm Indonesia 0-3 Việt Nam: Người hâm mộ đồng loạt xin lỗi HLV Kim Sang Sik

Sau trận hòa đáng thất vọng trước Singapore, đội tuyển Việt Nam rơi vào thế khó trong cuộc đua giành vé vào bán kết ASEAN Cup 2026. Chính HLV Kim Sang Sik cũng thừa nhận áp lực đó và mạnh mẽ tuyên bố sẽ đến Indonesia để giành trọn 3 điểm.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc thể hiện sự tự tin khi đặt ra mục tiêu ấy. Sự tự tin không đến từ cảm tính mà dựa trên quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng và nghiên cứu rất kỹ đối thủ. Không chỉ vậy, ông còn khiến giới chuyên môn, đối thủ và cả người hâm mộ bất ngờ với đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam sớm dẫn trước Indonesia (Ảnh: HT).

HLV Kim Sang Sik quyết định để Văn Hậu, Quang Hải, Hoàng Hên và cả Xuân Son ngồi dự bị, đồng thời trao cơ hội đá chính cho Việt Anh, Thành Long, Hai Long và Đình Bắc.

Những điều chỉnh về nhân sự nhanh chóng phát huy hiệu quả khi giúp đội tuyển Việt Nam tạo được sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Sức trẻ của Hai Long, Đình Bắc cùng nguồn năng lượng dồi dào của Tài Lộc giúp nhà đương kim vô địch triển khai lối chơi pressing ngay bên phần sân đối phương.

Bàn mở tỷ số của Văn Vĩ ở phút thứ 6 là thành quả trực tiếp từ chiến thuật pressing hiệu quả. Các học trò của HLV Kim Sang Sik cướp bóng ngay bên phần sân đối thủ, buộc Indonesia mắc sai lầm trước khi tung đòn trừng phạt. Pha lập công sớm giúp tuyển Việt Nam càng chơi càng hưng phấn, trong khi Indonesia rơi vào thế bị động và tiếp tục nhận bàn thua ở phút 15 sau pha dứt điểm của Hai Long.

Nếu Hai Long gây ấn tượng với tình huống đánh bại thủ môn Indonesia, thì Thành Long còn nổi bật hơn nhờ những đường chuyền xuyên tuyến đầy sắc bén. Trong ngày được đá chính thay Quang Hải, tiền vệ của CAHN không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ đánh chặn mà còn liên tục tung ra những đường chuyền chuyển trạng thái có độ sát thương cao, khiến hàng thủ Indonesia nhiều lần không kịp trở tay.

Hoàng Đức làm lu mờ tuyến giữa của Indonesia (Ảnh: HT).

Bên cạnh Thành Long, Hoàng Đức cũng có màn trình diễn xuất sắc. Khi Quang Hải không góp mặt trên sân, tiền vệ này được mở rộng phạm vi hoạt động và có nhiều không gian để phát huy những phẩm chất kỹ thuật.

Ngoài hai đường kiến tạo cho Văn Vĩ và Xuân Son lập công, Hoàng Đức còn thực hiện hàng loạt pha xử lý mềm mại, làm lu mờ tuyến giữa vốn được đánh giá rất cao của Indonesia. Tiền vệ trưởng thành từ lò đào tạo Thể Công Viettel đã có một trong những trận đấu hay nhất dưới thời HLV Kim Sang Sik.

Ở hàng phòng ngự, bộ ba Thành Chung, Xuân Mạnh và đặc biệt là Bùi Hoàng Việt Anh thi đấu chắc chắn, hóa giải hiệu quả nhiều pha lên bóng của đội chủ nhà. Các hậu vệ Việt Nam cũng phong tỏa thành công tiền đạo cao lớn Mitchell Baker. Trong khung gỗ, thủ môn Lê Giang cũng có một ngày thi đấu ấn tượng với nhiều pha cứu thua quan trọng.

Màn trình diễn đồng đều ở cả ba tuyến giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 3-0 đầy thuyết phục trước Indonesia. Kết quả này mở rộng cánh cửa vào bán kết cho nhà đương kim vô địch, đồng thời đẩy Indonesia vào thế buộc phải quyết đấu với Singapore để nuôi hy vọng đi tiếp.

Những quyết định chuẩn xác về nhân sự giúp HLV Kim Sang Sik cùng các học trò đánh bại Indonesia một cách thuyết phục (Ảnh: HT).

Chiến thắng ngay trên sân Pakansari mang đậm dấu ấn chiến thuật của HLV Kim Sang Sik. Ông không chỉ giúp các học trò vượt qua áp lực mà còn truyền sự tự tin để toàn đội tạo nên màn trình diễn vượt ngoài kỳ vọng của người hâm mộ.

Ít ai nghĩ rằng đội tuyển Việt Nam từng thi đấu bế tắc trước Singapore lại có thể đánh bại Indonesia với tỷ số 3-0, nhất là khi đối thủ sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng. Có lẽ vì vậy, ngay sau tiếng còi mãn cuộc trên sân Pakansari, nhiều cổ động viên đã đồng loạt đăng tải những lời xin lỗi và tri ân dành cho HLV Kim Sang Sik.

Chiến thắng trước Indonesia giúp đội tuyển Việt Nam mở toang cánh cửa vào bán kết ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, hành trình bảo vệ ngôi vương vẫn còn nhiều thử thách phía trước. Vì vậy, “Những ngôi sao vàng” cần giữ sự tập trung, tiếp tục hoàn thiện lối chơi và duy trì phong độ nếu muốn làm nên lịch sử.

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