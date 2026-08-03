Indonesia quyết tâm gieo sầu cho đội tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup 2026

Chiều 2/8, ĐT Việt Nam có buổi tập làm quen sân vận động Pakansari (Bogor) trước thềm trận đấu với ĐT Indonesia. Đây là bước chuẩn bị cuối cùng của thầy trò HLV Kim Sang Sik trước màn đối đầu mang tính quyết định tại bảng A ASEAN Cup 2026.

Sau trận hòa Singapore, các cầu thủ ĐT Việt Nam đang chịu nhiều áp lực trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, theo HLV Kim Sang Sik, đây cũng sẽ là động lực để các cầu thủ cố gắng giành chiến thắng trên sân khách: “Trận đấu với Indonesia có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định đến tấm vé vào vòng trong và mục tiêu của đội là giành chiến thắng.

HLV Kim Sang Sik tự tin trước trận đấu với Indonesia.

Đây là một trận đấu trên sân khách nên về mặt tinh thần của đội tuyển Việt Nam sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên các cầu thủ đang chuẩn bị rất tốt. Toàn đội muốn giải tỏa sự tiếc nuối đó bằng một màn trình diễn tốt trước Indonesia”.

Phát biểu trong cuộc họp báo tối qua, HLV người Anh John Herdman của đội tuyển Indonesia bày tỏ tự hào về những thành tích mà đội đã đạt được cho đến nay. Đánh giá về trận đấu với Việt Nam, HLV cho biết: “Tôi nghĩ Việt Nam phải thắng hoặc hòa để tiếp tục ở lại giải đấu. Vì vậy, họ sẽ rất cố gắng. Đây sẽ là một trận đấu hay đối với cả các cầu thủ và người hâm mộ.

HLV John Herdman cùng Indonesia quyết tâm đánh bại Việt Nam.

Trận đấu này sẽ tiếp tục là một trải nghiệm tốt cho đội bóng và sẽ mạnh mẽ hơn. Chúng tôi không thể kiểm soát những gì đội Việt Nam mang đến và những gì họ làm. Tuy nhiên đội Indonesia sẽ giữ phong cách và bản sắc cần thiết để cống hiến một màn trình diễn mà tất cả chúng ta đều có thể tự hào”.

Trận đấu Indonesia vs Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 03/8. HLV John Herdman tin rằng đối đầu Việt Nam sẽ rất khó khăn nhưng là trải nghiệm tốt để đội tuyển Indonesia thêm trưởng thành.