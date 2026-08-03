English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Indonesia quyết tâm gieo sầu cho đội tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup 2026

Thứ Hai, 10:13, 03/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam diễn ra vào lúc 20h30 tối nay trên sân Pakansari. Cả đội tuyển Việt Nam và Indonesia đều thể hiện quyết tâm giành chiến thắng trong trận đấu được đánh giá là "chung kết sớm" của giải ASEAN Cup 2026.

Chiều 2/8, ĐT Việt Nam có buổi tập làm quen sân vận động Pakansari (Bogor) trước thềm trận đấu với ĐT Indonesia. Đây là bước chuẩn bị cuối cùng của thầy trò HLV Kim Sang Sik trước màn đối đầu mang tính quyết định tại bảng A ASEAN Cup 2026.

Sau trận hòa Singapore, các cầu thủ ĐT Việt Nam đang chịu nhiều áp lực trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, theo HLV Kim Sang Sik, đây cũng sẽ là động lực để các cầu thủ cố gắng giành chiến thắng trên sân khách: “Trận đấu với Indonesia có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định đến tấm vé vào vòng trong và mục tiêu của đội là giành chiến thắng.

indonesia quyet tam gieo sau cho doi tuyen viet nam o asean cup 2026 hinh anh 1
HLV Kim Sang Sik tự tin trước trận đấu với Indonesia.

Đây là một trận đấu trên sân khách nên về mặt tinh thần của đội tuyển Việt Nam sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên các cầu thủ đang chuẩn bị rất tốt. Toàn đội muốn giải tỏa sự tiếc nuối đó bằng một màn trình diễn tốt trước Indonesia”.

Phát biểu trong cuộc họp báo tối qua, HLV người Anh John Herdman của đội tuyển Indonesia bày tỏ tự hào về những thành tích mà đội đã đạt được cho đến nay. Đánh giá về trận đấu với Việt Nam, HLV cho biết: “Tôi nghĩ Việt Nam phải thắng hoặc hòa để tiếp tục ở lại giải đấu. Vì vậy, họ sẽ rất cố gắng. Đây sẽ là một trận đấu hay đối với cả các cầu thủ và người hâm mộ.

indonesia quyet tam gieo sau cho doi tuyen viet nam o asean cup 2026 hinh anh 2
HLV John Herdman cùng Indonesia quyết tâm đánh bại Việt Nam.

Trận đấu này sẽ tiếp tục là một trải nghiệm tốt cho đội bóng và sẽ mạnh mẽ hơn. Chúng tôi không thể kiểm soát những gì đội Việt Nam mang đến và những gì họ làm. Tuy nhiên đội Indonesia sẽ giữ phong cách và bản sắc cần thiết để cống hiến một màn trình diễn mà tất cả chúng ta đều có thể tự hào”.

 

Trận đấu Indonesia vs Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 03/8. HLV John Herdman tin rằng đối đầu Việt Nam sẽ rất khó khăn nhưng là trải nghiệm tốt để đội tuyển Indonesia thêm trưởng thành.

Phạm Hà/VOV-Jakarta
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Link xem trực tiếp ĐT Campuchia vs ĐT Timor Leste vòng bảng ASEAN Cup 2026
Link xem trực tiếp ĐT Campuchia vs ĐT Timor Leste vòng bảng ASEAN Cup 2026

VOV.VN - Cập nhật link xem trực tiếp ĐT Campuchia vs ĐT Timor Leste vòng bảng ASEAN Cup 2026 diễn ra vào lúc 17h30 hôm nay 3/8.

Link xem trực tiếp ĐT Campuchia vs ĐT Timor Leste vòng bảng ASEAN Cup 2026

Link xem trực tiếp ĐT Campuchia vs ĐT Timor Leste vòng bảng ASEAN Cup 2026

VOV.VN - Cập nhật link xem trực tiếp ĐT Campuchia vs ĐT Timor Leste vòng bảng ASEAN Cup 2026 diễn ra vào lúc 17h30 hôm nay 3/8.

ASEAN Cup 2026: Huấn luyện viên Indonesia không sợ đội tuyển Việt Nam
ASEAN Cup 2026: Huấn luyện viên Indonesia không sợ đội tuyển Việt Nam

VOV.VN - Chia sẻ với truyền thông, HLV John Herdman của Indonesia đánh giá cao Việt Nam, nhưng không hề e ngại trước đối thủ trước cuộc so tài ở ASEAN Cup 2026.

ASEAN Cup 2026: Huấn luyện viên Indonesia không sợ đội tuyển Việt Nam

ASEAN Cup 2026: Huấn luyện viên Indonesia không sợ đội tuyển Việt Nam

VOV.VN - Chia sẻ với truyền thông, HLV John Herdman của Indonesia đánh giá cao Việt Nam, nhưng không hề e ngại trước đối thủ trước cuộc so tài ở ASEAN Cup 2026.

Lịch sử đối đầu Campuchia vs Timor Leste trước màn so tài ở ASEAN Cup 2026
Lịch sử đối đầu Campuchia vs Timor Leste trước màn so tài ở ASEAN Cup 2026

VOV.VN - Thống kê lịch sử đối đầu giữa Campuchia vs Timor Leste trước màn so tài ở lượt trận thứ 4 vòng bảng ASEAN Cup 2026.

Lịch sử đối đầu Campuchia vs Timor Leste trước màn so tài ở ASEAN Cup 2026

Lịch sử đối đầu Campuchia vs Timor Leste trước màn so tài ở ASEAN Cup 2026

VOV.VN - Thống kê lịch sử đối đầu giữa Campuchia vs Timor Leste trước màn so tài ở lượt trận thứ 4 vòng bảng ASEAN Cup 2026.

Nhận định Việt Nam vs Indonesia: Đại chiến tranh vé bán kết ASEAN Cup 2026
Nhận định Việt Nam vs Indonesia: Đại chiến tranh vé bán kết ASEAN Cup 2026

VOV.VN - Nhận định Việt Nam vs Indonesia lượt trận thứ 4 bảng A tranh vé vào bán kết ASEAN Cup 2026.

Nhận định Việt Nam vs Indonesia: Đại chiến tranh vé bán kết ASEAN Cup 2026

Nhận định Việt Nam vs Indonesia: Đại chiến tranh vé bán kết ASEAN Cup 2026

VOV.VN - Nhận định Việt Nam vs Indonesia lượt trận thứ 4 bảng A tranh vé vào bán kết ASEAN Cup 2026.

Bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026 mới nhất: Việt Nam tranh vé bán kết với Indonesia
Bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026 mới nhất: Việt Nam tranh vé bán kết với Indonesia

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026 mới nhất, đội tuyển Việt Nam sẽ quyết đấu với Indonsia để cạnh tranh tấm vé vào bán kết.

Bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026 mới nhất: Việt Nam tranh vé bán kết với Indonesia

Bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026 mới nhất: Việt Nam tranh vé bán kết với Indonesia

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026 mới nhất, đội tuyển Việt Nam sẽ quyết đấu với Indonsia để cạnh tranh tấm vé vào bán kết.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế