eSports World Cup 2026: "Bệ phóng" lý tưởng xây dựng hệ sinh thái eSports toàn cầu

eSports Foundation (EF) tổ chức buổi họp báo trực tuyến với các CLB tham gia chương trình Club Partner Program (CPP). Sự kiện nhằm giới thiệu “CPP 2026” – sáng kiến trị giá 20 triệu USD hỗ trợ 40 tổ chức eSports hàng đầu – đồng thời phác thảo tương lai của hệ sinh thái eSports toàn cầu.

Tham dự buổi họp có Hans Jagnow (Giám đốc Quan hệ CLB & Đội tuyển quốc gia của EF), COO Ahn Woong-ki của T1, CEO Arnold Hur của Gen.G và COO Eddie Chen của All Gamers (AG).

T1: Tham vọng tỷ USD và “hiệu ứng Faker”

Đại diện T1, Ahn Woong-ki thẳng thắn thừa nhận đội chưa đạt kỳ vọng tại eSports World Cup trong hai năm qua. Tuy nhiên, ông cho biết T1 sẽ học hỏi mô hình thành công từ các tổ chức như Team Falcons hay Team Liquid để cải thiện thành tích: “Nếu hai năm trước là giai đoạn thử nghiệm, thì từ giờ chúng tôi sẽ tập trung vào những tựa game mạnh nhất để đạt thứ hạng cao hơn”.

Hiệu ứng Faker cùng T1 ở Việt Nam

Ahn đặc biệt nhấn mạnh sức ảnh hưởng toàn cầu của Lee Sang-hyeok: “Hào quang của Faker vượt ra ngoài khuôn khổ eSports. Nhiệm vụ của chúng tôi là tận dụng điều đó để thu hút cả những người chưa từng theo dõi eSports đến với eWC”.

Sau khi quay lại trạng thái có lợi nhuận, T1 đánh giá cao vai trò của CPP trong việc mở rộng sang nhiều bộ môn ngoài Liên Minh Huyền Thoại (LOL), từ đó nâng tầm hình ảnh tổ chức trong mắt nhà đầu tư. Mục tiêu tiếp theo là đạt mức định giá 1 tỷ USD – gấp 5 lần hiện tại.

Đáng chú ý, T1 xác định Việt Nam là thị trường chiến lược để mở rộng cộng đồng người hâm mộ toàn cầu. Đội dự kiến triển khai nhiều hoạt động như sản phẩm bản địa hóa và các chiến dịch kết nối fan.

Gen.G: Kỷ nguyên “đối tác” thay thế franchising

CEO Arnold Hur của Gen.G cho rằng eSports đang bước vào một bước ngoặt lớn: “Cũng như mùa xuân đến sau mùa đông, một kỷ nguyên mới đang bắt đầu”.

Ông nhận định mô hình franchising đang dần kết thúc, nhường chỗ cho hệ sinh thái hợp tác giữa các đội mạnh và nhà phát hành. Trong đó, yếu tố sống còn không còn là số lượng đội mà là sức mạnh mô hình kinh doanh.

Gen.G hiện không chỉ là đội tuyển mà đang phát triển thành nền tảng giáo dục, công ty truyền thông và thương hiệu tiêu dùng. Theo Hur, CPP không phải “cứu cánh” cho các đội thua lỗ, mà là công cụ tăng tốc cho những mô hình đã vận hành hiệu quả.

Về chiến lược toàn cầu, Gen.G ưu tiên hợp tác với những nhà phát hành có cam kết lâu dài với hệ sinh thái eSports. Hiện tổ chức này đang sở hữu 13 đội và đã mở rộng ra quốc tế mạnh mẽ, với số đội ở nước ngoài thậm chí nhiều hơn trong nước.

All Gamers: Nhắm 80% nội dung eWC, tìm kiếm tài năng tại Việt Nam

COO Eddie Chen của All Gamers (AG) cho biết tổ chức này đang đẩy mạnh mở rộng toàn cầu thông qua eWC: “Tại Trung Quốc, chúng tôi có lịch sử lâu dài, nhưng trên thị trường quốc tế, chúng tôi vẫn là tân binh”.

Năm 2026, AG đặt mục tiêu tham gia khoảng 80% nội dung thi đấu tại eWC, tập trung vào các tựa game thế mạnh như Honor of Kings hay CrossFire. Đồng thời, tổ chức này cũng lên kế hoạch phát triển sản phẩm lưu niệm toàn cầu và tìm kiếm tài năng mới – trong đó có các hoạt động scouting tại Việt Nam ngay trong tháng 5.

eSports Foundation: Xây dựng hệ sinh thái bền vững toàn cầu

Đại diện EF, Hans Jagnow cho biết CPP hiện đã quy tụ 40 CLB lớn, với hơn 300 triệu người hâm mộ toàn cầu và lượng nội dung đạt 300 triệu lượt xem tính đến năm 2025. Tổng đầu tư vào hệ sinh thái đã vượt 100 triệu USD.

Mục tiêu của chương trình không chỉ là chia sẻ doanh thu, mà còn xây dựng hệ sinh thái dựa trên “trách nhiệm chung” giữa tổ chức và CLB. Trong đó, eWC được định vị là trung tâm toàn cầu, giúp nâng cao tiêu chuẩn chuyên môn và tạo dòng chảy nội dung xuyên suốt cả năm.

EF cũng duy trì cơ chế tuyển chọn khắt khe, với 175–200 CLB đăng ký mỗi năm, nhằm đảm bảo chỉ những đối tác năng động và có giá trị thực sự được giữ suất.

Trong tương lai, tổ chức này sẽ tăng cường đầu tư vào các thị trường mới nổi như LATAM, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời ưu tiên các đội có cam kết dài hạn với hệ sinh thái game.