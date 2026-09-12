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FC Thái Nguyên: Từ nguồn lực T&T đến mô hình xã hội hóa mới với đầu tư 115 tỉ đồng

Thứ Bảy, 09:00, 12/09/2026
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VOV.VN - Việc 32 đơn vị, doanh nghiệp cam kết hơn 115 tỷ đồng cho FC Thái Nguyên cho thấy một chuyển động đáng chú ý trong cách làm bóng đá địa phương: doanh nghiệp lớn đi trước tạo nền móng, sau đó huy động ngày càng nhiều nguồn lực xã hội cùng tham gia.

Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027 khởi tranh ngày 11/9 và hai ngày sau, FC Thái Nguyên sẽ có trận đầu tiên trên sân nhà gặp Quy Nhơn United. Đây là cột mốc mở đầu hành trình chuyên nghiệp của một đội bóng mới.

fc thai nguyen tu nguon luc t t den mo hinh xa hoi hoa moi voi dau tu 115 ti dong hinh anh 1
Từ nguồn lực T&T đến mô hình xã hội hóa mới với đầu tư 115 tỉ cho FC Thái Nguyên

Tuy nhiên, trước khi kết quả trên sân trở thành thước đo, FC Thái Nguyên đã tạo được một dấu ấn đáng chú ý ngoài sân cỏ. 32 đơn vị, doanh nghiệp đã cam kết tài trợ hơn 115 tỷ đồng cho CLB, trong đó riêng Tập đoàn T&T Group tài trợ 26 tỷ đồng ở mùa giải 2026-2027.

Việc một số lượng lớn doanh nghiệp địa phương cùng tham gia có thể được xem là bước phát triển quan trọng trong quá trình xã hội hóa bóng đá ở Thái Nguyên.

Doanh nghiệp tạo nền móng

FC Thái Nguyên được hình thành trên cơ sở chuyển giao đội Trẻ Hà Nội sau khi đội bóng giành quyền dự Giải hạng Nhất quốc gia. Việc chuyển giao không chỉ bao gồm suất thi đấu mà đi cùng lực lượng cầu thủ, ban huấn luyện và nền tảng chuyên môn cần thiết.

fc thai nguyen tu nguon luc t t den mo hinh xa hoi hoa moi voi dau tu 115 ti dong hinh anh 2
32 đơn vị, doanh nghiệp đã cam kết tài trợ hơn 115 tỷ đồng cho FC Thái Nguyên

T&T Group còn tiếp tục hỗ trợ một số nhu cầu cấp thiết trong thời gian tỉnh hoàn thiện các thủ tục bố trí nguồn lực. Đây là bước tiếp theo trong hành trình T&T Group đồng hành với thể thao Thái Nguyên.

Từ cuối năm 2019, khi đội bóng đá nữ Thái Nguyên đứng trước nhiều khó khăn về kinh phí, T&T đã quyết định tài trợ toàn diện. Từ mục tiêu ban đầu là giúp đội bóng duy trì hoạt động, sự đầu tư từng bước được nâng lên theo hướng chuyên nghiệp hơn.

Năm 2022, Thái Nguyên T&T tiên phong trong việc trả phí chuyển nhượng cầu thủ ở bóng đá nữ Việt Nam. Năm 2024, CLB tiếp tục bổ sung nhiều tuyển thủ quốc gia và kiện toàn ban huấn luyện. Thành quả là tấm huy chương đồng quốc gia đầu tiên trong lịch sử đội bóng. T&T sau đó tiếp tục cam kết gói tài trợ 45 tỷ đồng trong 5 năm.

fc thai nguyen tu nguon luc t t den mo hinh xa hoi hoa moi voi dau tu 115 ti dong hinh anh 3

Khơi thông thêm nguồn lực xã hội

Một đặc điểm đáng lưu ý trong sự ra đời của FC Thái Nguyên là quá trình huy động nguồn lực không dừng lại ở T&T Group. Tại chương trình “Trà sáng cùng doanh nhân” và lễ ra mắt CLB, hàng chục doanh nghiệp trong tỉnh đã hưởng ứng lời kêu gọi đồng hành. Tổng giá trị cam kết trên 115 tỷ đồng tạo ra nguồn lực tương đối lớn cho một đội bóng mới bước vào giải chuyên nghiệp. Nhưng quan trọng hơn số tiền là cơ cấu đóng góp.

Thay vì một doanh nghiệp chịu toàn bộ gánh nặng tài chính, ngày càng nhiều chủ thể cùng tham gia. Đây là yếu tố có ý nghĩa với sự ổn định của thể thao chuyên nghiệp. Thực tiễn ở nhiều nền bóng đá phát triển cho thấy, các CLB bền vững thường có mối liên kết chặt chẽ với địa phương.

Ở Nhật Bản, J.League đặc biệt nhấn mạnh yếu tố cộng đồng. Kashima Antlers ngay từ giai đoạn chuyển sang bóng đá chuyên nghiệp đã có sự tham gia của chính quyền địa phương và hàng chục doanh nghiệp trong khu vực.

Mỗi quốc gia có điều kiện khác nhau và Thái Nguyên cũng cần tìm mô hình phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Tuy nhiên, nguyên tắc chung là đội bóng sẽ có nền tảng ổn định hơn nếu không phụ thuộc hoàn toàn vào một nguồn tài chính. Xã hội hóa thể thao chỉ thực sự đạt hiệu quả khi nguồn lực xã hội không mang tính thời điểm.

Bên cạnh tài chính, FC Thái Nguyên cần tiếp tục xây dựng các yếu tố căn bản khác như cơ sở đào tạo trẻ, quản trị CLB, phát triển thương mại, thu hút khán giả và xây dựng bản sắc địa phương. Đó cũng sẽ là những tiêu chí quan trọng để đánh giá thành công của mô hình trong những năm tới.

fc thai nguyen tu nguon luc t t den mo hinh xa hoi hoa moi voi dau tu 115 ti dong hinh anh 4
Bầu Hiển nói về triết lý làm thể thao là để cống hiến

Bầu Hiển từng nói về triết lý làm thể thao là để cống hiến. Trong 20 năm làm bóng đá, doanh nhân này gắn liền với quá trình xây dựng Hà Nội T&T từ giải hạng Ba lên thành Hà Nội FC, đồng thời hỗ trợ chuyển giao đội bóng cho nhiều địa phương.

Tại Thái Nguyên, dấu ấn lần này có thêm một nét mới. T&T không chỉ trao một đội bóng mà đang góp phần tạo ra một điểm khởi đầu để những nguồn lực khác cùng tham gia. Từ năm 2019, một doanh nghiệp bước vào giúp bóng đá nữ Thái Nguyên vượt qua khó khăn. Đến năm 2026, khi đội bóng nam chuyên nghiệp ra đời, đã có hàng chục doanh nghiệp cùng cam kết đồng hành.

Đó có thể là một hướng đi đáng lưu ý cho bóng đá địa phương: doanh nghiệp đi trước để tạo nền móng, nhưng đội bóng muốn tồn tại bền vững phải trở thành trách nhiệm và niềm tự hào chung của cả cộng đồng.

PV/VOV.VN
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