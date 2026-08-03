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Trẻ Hà Nội FC chuyển giao cho Thái Nguyên FC: Trao bóng đá cho một quê hương

Thứ Hai, 16:58, 03/08/2026
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VOV.VN - Việc chuyển giao đội Trẻ Hà Nội giúp Thái Nguyên FC nhanh chóng hiện diện ở Giải hạng Nhất, sân chơi chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam.

Đội Trẻ Hà Nội vừa giành quyền lên chơi ở Giải hạng Nhất 2026/2027 dưới sự dẫn dắt của HLV Phạm Minh Đức. Thay vì tiếp tục tồn tại như một đội bóng mang tên Hà Nội, tập thể ấy được chuyển giao để trở thành CLB bóng đá nam Thái Nguyên, khoác một màu áo mới, đại diện cho một vùng đất mới và bắt đầu một con đường riêng.

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Các cầu thủ Trẻ Hà Nội FC ăn mừng tấm vé thăng hạng lên giải hạng Nhất. (Ảnh: Trẻ Hà Nội FC). 

Thái Nguyên không chỉ tiếp nhận quyền tham dự Giải hạng Nhất, mà còn được bàn giao cả một lực lượng đã thành hình, từ cầu thủ, ban huấn luyện đến nền tảng chuyên môn để có thể bước ngay vào mùa giải mới. Toàn bộ nền tảng ấy được chuyển giao để Thái Nguyên FC tiếp tục phát triển đội bóng mà không phải trả chi phí chuyển nhượng. Bầu Hiển còn hỗ trợ thêm kinh phí cho một số hạng mục cấp thiết trong thời gian địa phương hoàn tất thủ tục bố trí ngân sách.

Không giữ cho riêng mình

Thông thường, một đội bóng trẻ giành quyền thăng hạng sẽ được xem là tài sản của câu lạc bộ đã đào tạo nên nó. Đó có thể là nơi phát triển cầu thủ, thử nghiệm huấn luyện viên hoặc bảo đảm chiều sâu cho hệ thống.

Bởi vậy, chuyển cả đội bóng sang một địa phương khác không chỉ là một quyết định chuyên môn. Đó còn là sự sẵn sàng trao đi một phần thành quả đã được gây dựng. Chính lựa chọn ấy làm rõ hơn triết lý của bầu Hiển.

Nếu mục tiêu chỉ là mở rộng ảnh hưởng của Hà Nội FC, đội bóng hoàn toàn có thể tiếp tục tồn tại dưới một tên gọi gắn với Hà Nội hoặc T&T. Thái Nguyên FC, ngược lại, được tổ chức theo mô hình xã hội hóa, do Công ty cổ phần Bóng đá Thái Nguyên quản lý và xây dựng chiến lược phát triển riêng. Đó sẽ là đội bóng của Thái Nguyên, không phải một đội bóng Hà Nội chỉ thay tên và sân nhà.

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Ảnh: Thái Nguyên FC. 

Tỉnh đặt mục tiêu giúp câu lạc bộ thi đấu ổn định trong mùa giải đầu tiên, lọt vào tốp 6 Giải hạng Nhất, từng bước hình thành bản sắc riêng và xây dựng hệ thống đào tạo các lứa U15, U17, U19, U21.

Điều bầu Hiển hướng tới, vì vậy, không phải mở rộng ảnh hưởng của một câu lạc bộ, mà là mở rộng bản đồ bóng đá Việt Nam: ở đâu có tình yêu bóng đá, ở đó cần có cơ hội để bóng đá phát triển.

Một nền bóng đá không thể mạnh nếu mọi nguồn lực, cầu thủ và khát vọng chỉ tập trung vào vài thành phố lớn. Nó cần những đội bóng thực sự thuộc về địa phương, được nuôi dưỡng bằng niềm tự hào của người dân và tạo ra con đường cho những đứa trẻ ngay trên chính mảnh đất ấy.

Bảy năm với bóng đá Thái Nguyên

Cuối năm 2019, đội nữ Thái Nguyên đứng trước nguy cơ giải thể vì thiếu kinh phí. Thu nhập thấp khiến nhiều cầu thủ phải tạm rời sân cỏ để đi làm công nhân. T&T Group khi ấy quyết định tài trợ toàn diện, cải thiện chế độ và giúp các cầu thủ có thể sống với nghề.

Đó không phải một khoản hỗ trợ để đội bóng tồn tại qua một mùa giải. Sau hợp đồng đầu tiên kéo dài năm năm, T&T Group tiếp tục ký gói tài trợ 45 tỉ đồng cho giai đoạn tiếp theo.

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Ảnh: VFF. 

Từ năm 2022, Thái Nguyên T&T tiên phong trả phí chuyển nhượng cho cầu thủ nữ, góp phần hình thành một thị trường chuyển nhượng thực sự trong lĩnh vực bao lâu nay chủ yếu vận hành bằng sự hy sinh của các cô gái.

Đến năm 2024, đội bóng chiêu mộ các tuyển thủ Trần Thị Kim Thanh, Nguyễn Thị Bích Thùy, Trần Thị Thu và mời Văn Thị Thanh — Quả bóng vàng Việt Nam 2003, nữ HLV Việt Nam duy nhất vào thời điểm đó sở hữu bằng AFC Pro — về làm huấn luyện viên trưởng.

Trong cuộc gặp đầu tiên, điều khiến HLV Văn Thị Thanh nhận lời không chỉ là tham vọng thành tích, mà còn là sự thấu hiểu của bầu Hiển đối với cuộc sống của những nữ cầu thủ sau ánh đèn sân cỏ. Ông từng nói với HLV Thanh một câu mộc mạc: “Gái có công, chồng không phụ”.

Đằng sau cách nói dân gian ấy là một cam kết: những người đã dành tuổi trẻ cho bóng đá phải được bóng đá đối xử xứng đáng.

Thái Nguyên T&T sau đó giành huy chương đồng quốc gia lần đầu tiên trong lịch sử và trở thành một đối trọng đáng kể của những trung tâm bóng đá nữ lâu đời. Một đội bóng từng lo không đủ tiền tồn tại bắt đầu trả phí chuyển nhượng, tuyển mộ ngôi sao, đầu tư huấn luyện viên và nghĩ tới chức vô địch.

Từ cứu một đội bóng khỏi nguy cơ giải thể đến giúp nó có tham vọng thay đổi trật tự bóng đá nữ, đó là một hành trình dài hơn nhiều so với việc ký một tấm séc.

Từ đội bóng đến hệ sinh thái

Sự xuất hiện của đội bóng nam khiến bức tranh bóng đá Thái Nguyên trở nên đầy đặn hơn.

Tỉnh đã có một đội nữ đủ khả năng cạnh tranh thành tích cao. Nay địa phương có thêm một đội nam thi đấu trong hệ thống chuyên nghiệp, sử dụng sân vận động Thái Nguyên làm sân nhà và được định hướng phát triển các tuyến trẻ.

Nếu hai dự án này được kết nối với bóng đá học đường, bóng đá cộng đồng và công tác phát hiện tài năng, Thái Nguyên có thể hình thành một hệ sinh thái bóng đá thay vì chỉ sở hữu hai đội bóng. Đó mới là phần quan trọng nhất trong tầm nhìn của bầu Hiển.

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Ảnh: Thái Nguyên FC. 

Ông không trao cho Thái Nguyên một ý tưởng trên giấy, mà trao một đội bóng đã có đủ nền móng để vận hành. Phần việc còn lại phải thuộc về Thái Nguyên.

Bởi một đội bóng chỉ thực sự có quê hương khi người dân nhận ra mình trong màu áo ấy, doanh nghiệp địa phương sẵn sàng đồng hành và những cầu thủ trẻ coi đó là đích đến nghề nghiệp.

Việc chuyển giao vì thế cũng đặt ra trách nhiệm lớn cho người nhận. Một suất hạng Nhất không bảo đảm thành công. Nó có thể rút ngắn con đường, nhưng không thể thay thế năng lực quản lý và điều hành.

Thái Nguyên FC vẫn phải xây dựng bộ máy vận hành, nguồn tài chính ổn định, bản sắc thi đấu và hệ thống đào tạo đủ sức cung cấp cầu thủ cho tương lai.

Thành công của quyết định sẽ không được đo bằng lễ ra mắt, mà bằng việc đội bóng có đứng vững sau 5 năm, 10 năm và thực sự trở thành tài sản tinh thần của người dân hay không.

Cống hiến là trao đi

Hơn 20 năm gắn bó với thể thao, bầu Hiển đã đầu tư cho Hà Nội FC, bóng đá nữ, bóng bàn, các đội tuyển quốc gia và nhiều hoạt động ít có khả năng đem lại lợi nhuận trực tiếp. Ông từng đúc kết triết lý ấy bằng một câu ngắn gọn: “Làm thể thao là để cống hiến”.

Cống hiến không chỉ là bỏ tiền nuôi một đội bóng hay thưởng cho một chiến thắng. Đôi lúc, cống hiến còn là xây nên một giá trị rồi không giữ nó cho riêng mình.

Đội Trẻ Hà Nội có thể tiếp tục là một phần trong cấu trúc của Hà Nội FC. Nhưng khi được trao cho Thái Nguyên, tập thể ấy có cơ hội mang một ý nghĩa lớn hơn: trở thành đại diện đáng chú ý của khu vực trung du và miền núi phía Bắc, mở ra ước mơ cho những cầu thủ trẻ chưa từng nghĩ quê hương mình có thể hiện diện trong bóng đá chuyên nghiệp.

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Ảnh: Thái Nguyên FC. 

Ở bóng đá nữ, bầu Hiển đã giúp Thái Nguyên giữ lại những cô gái từng có nguy cơ phải rời sân cỏ để vào nhà máy làm việc. Ở bóng đá nam, ông trao cho Thái Nguyên một tập thể cầu thủ trẻ để địa phương tự viết tiếp câu chuyện của mình.

Hai quyết định cách nhau bảy năm nhưng cùng xuất phát từ một cách nghĩ: thể thao chỉ thật sự có ý nghĩa khi thành quả của nó được chia sẻ với cộng đồng.

Bầu Hiển không cần Thái Nguyên FC trở thành một phiên bản khác của Hà Nội FC. Điều đáng chờ đợi hơn là đội bóng ấy sẽ lớn lên bằng bản sắc, con người và niềm tự hào của chính tỉnh Thái Nguyên.

PV/VOV.VN
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