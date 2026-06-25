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FIFA bán hơn 5 triệu vé xem World Cup, cảnh báo rủi ro mua vé chợ đen

Thứ Năm, 05:57, 25/06/2026
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VOV.VN - FIFA cho biết đã bán được hơn 5 triệu vé cho World Cup 2026, qua đó khẳng định sức hút rất lớn của giải đấu được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico.

Tuy nhiên, bên cạnh những con số ấn tượng về lượng khán giả, ban tổ chức cũng đang phải đối mặt với những tranh cãi ngày càng gia tăng liên quan đến tình trạng đầu cơ và mua bán vé trên thị trường thứ cấp. 

fifa ban hon 5 trieu ve xem world cup, canh bao rui ro mua ve cho den hinh anh 1
Ảnh minh họa: AP

Nhiều cổ động viên đã phản ánh việc mua vé qua các nền tảng bán lại như StubHub, SeatGeek hay các trang môi giới khác nhưng không thể vào sân do vé không được chuyển thành công sang ứng dụng chính thức của FIFA. Một số trường hợp cho biết họ chỉ nhận được thông báo hoàn tiền khi trận đấu đã diễn ra hoặc sắp kết thúc, trong khi đã chi hàng nghìn USD cho vé máy bay, khách sạn và các chi phí đi lại khác.

Các vấn đề liên quan đến vé chợ đen cũng khiến nhiều người hâm mộ chỉ trích chính sách bán vé và định giá linh hoạt của FIFA. Tại một số trận đấu có sức hút lớn, giá vé trên thị trường thứ cấp đã tăng gấp nhiều lần giá gốc. Chẳng hạn, những tấm vé ban đầu có giá khoảng 200 USD đã được rao bán với giá lên tới hàng nghìn USD, khiến nhiều cổ động viên không đủ khả năng tiếp cận.

Với hơn 5 triệu vé và lượng khán giả tới sân đang hướng tới mức kỷ lục mới song nhiều người hâm mộ cho rằng chi phí theo dõi giải đấu đã vượt quá khả năng của phần lớn khán giả phổ thông.

Theo các dữ liệu từ thị trường vé, những tấm vé rẻ nhất cho trận chung kết tại sân MetLife ở New Jersey có giá gốc khoảng 2.030 USD, trong khi vé hạng cao nhất lên tới 6.730 USD. Tuy nhiên, trên thị trường bán lại, giá vé đã tăng lên mức khoảng 9.000 USD cho những vị trí thấp nhất, thậm chí có thời điểm một số vé VIP được niêm yết với giá hơn 2,3 triệu USD mỗi vé trên sàn giao dịch chính thức của FIFA.

Không chỉ trận chung kết, nhiều trận đấu có sự góp mặt của các đội tuyển lớn như Anh, Mỹ, Argentina hay Bồ Đào Nha cũng chứng kiến giá vé tăng gấp nhiều lần giá gốc. Những tấm vé có giá ban đầu khoảng 220 USD đã được rao bán lại với giá gần 3.700 USD, trong khi vé hạng nhất trận Anh gặp Panama được chào bán tới 12.000 USD.

Chính sách định giá linh hoạt và việc FIFA thu phí 15% đối với cả người mua lẫn người bán trên sàn giao dịch chính thức cũng đang gây nhiều tranh cãi. Một số cơ quan chức năng tại Mỹ đã bắt đầu xem xét hoạt động bán lại vé, trong khi nhiều tổ chức người hâm mộ chỉ trích FIFA đang biến World Cup trở thành sự kiện ngày càng xa tầm với của các cổ động viên bình thường.

Quang Trung/VOV-Washington
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