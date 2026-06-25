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Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất: Thuỵ Sĩ và Canada vượt qua vòng bảng

Thứ Năm, 05:30, 25/06/2026
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VOV.VN - Bảng xếp hạng World Cup 2026 cập nhật mới nhất sau các trận đấu tại bảng B để xác định hai đội giành vé vào vòng loại trực tiếp.

Bảng xếp hạng World Cup 2026 nhận được sự chú ý sau hai trận đấu cuối cùng tại bảng B. Trong đó, màn so tài giữa Thụy Sĩ vs Canada thu hút sự quan tâm khi định đoạt tấm vé vào vòng loại trực tiếp.

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Bảng xếp hạng World Cup 2026 bảng B.

ĐT Thụy Sĩ giành chiến thắng với tỉ số 2-1 để giành vị trí đầu bảng B. Tại vòng loại trực tiếp, ĐT Thụy Sĩ sẽ gặp một trong các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất thuộc bảng E, F, G, I và J. Điều này giúp ĐT Thụy Sĩ có cơ hội cao hơn để đi tiếp.

Dù thua trận nhưng ĐT Canada vẫn đi tiếp với vị trí nhì bảng, bằng điểm ĐT Bosnia nhưng hơn về hiệu số. Kết quả này khiến ĐT Canada sẽ chạm trán đội nhì bảng A tại vòng 32 đội.

Ở trận đấu còn lại, ĐT Bosnia giành chiến thắng 3-1 trước ĐT Qatar. Kết quả này giúp ĐT Bosnia có cơ hội lớn để đi tiếp khi nằm trong nhóm các đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Trong khi đó, ĐT Qatar đã dừng bước sau vòng bảng World Cup 2026.

PV/VOV.VN
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