Gần 2.500 người tham gia Ngày chạy Olympic của Bộ Công an

Sáng 27/3, tại Khu Tượng đài "Công an nhân dân vì dân phục vụ", quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ khai mạc Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân khối các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và Công an Thành phố Hà Nội năm 2024. Thứ trưởng Bộ Công an - Thượng tướng Trần Quốc Tỏ đến dự và phát biểu tại buổi lễ.

Thứ trưởng Bộ Công an - Thượng tướng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại buổi lễ.

Thực hiện Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác thể dục, thể thao trong lực lượng Công an nhân dân nhằm nâng cao thể chất, rèn luyện thể lực, nâng cao sức khỏe, tăng cường bản lĩnh và ý chí chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh: Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và các lần tổ chức Hội thao trong lực lượng Công an nhân dân những năm qua đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Phát huy những kết quả đạt được, năm nay, Bộ Công an tiếp tục tổ chức Ngày chạy Olympic khối các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và Công an Thành phố Hà Nội, với gần 2.500 cán bộ, chiến sĩ, hội viên tham gia.

Ngày chạy Olympic thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân.

Theo Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, đây là hoạt động thiết thực, hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" và phong trào "Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"., là dịp để đánh giá một cách thực chất phong trào thể dục, thể thao trong Công an nhân dân.

Thời gian qua, các hoạt động thể dục, thể thao trong lực lượng Công an nhân dân luôn được tổ chức đa dạng, phong phú, thiết thực nhằm thu hút sự tham gia tập luyện, thi đấu của cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời góp phần lan tỏa phong trào tập luyện thể dục, thể thao đến với đông đảo quần chúng nhân dân. Phong trào luyện tập thể dục, thể thao đã trở thành nhu cầu không thể thiếu trong đời sống của cán bộ, chiến sĩ.

Từ phong trào thể dục, thể thao trong toàn lực lượng công an đã phát hiện và bồi dưỡng nhiều huấn luyện viên, vận động viên đóng góp cho các đội tuyển thể thao quốc gia tham gia thi đấu ở đấu trường khu vực, châu lục và thế giới, đạt nhiều thành tích cao.

Sau lễ khai mạc, gần 2.500 người đã chạy đồng hành hưởng ứng Ngày chạy Olympic, trên cự ly 1,2 km xung quanh hồ Thiền Quang qua các phố Quang Trung - Nguyễn Du - Trần Bình Trọng - Trần Nhân Tông.