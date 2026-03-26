Giá trị chuyển nhượng của ĐT Bangladesh bất ngờ cao hơn ĐT Việt Nam

ĐT Việt Nam có trận giao hữu với ĐT Bangladesh nhằm chuẩn bị cho trận đấu cuối gặp ĐT Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027. Cả hai đội đều đã hết mục tiêu ở vòng loại nên trận đấu này nhằm giúp các cầu thủ có cơ hội thi đấu cọ xát cho các giải đấu trong tương lai.

ĐT Bangladesh không thể giành vé vào VCK Asian Cup nên trận đấu cuối với ĐT Singapore chỉ mang ý nghĩa thủ tục. Dù vậy, ĐT Bangladesh vẫn sang Việt Nam thi đấu giao hữu, cũng như tập luyện làm quen với điều kiện thi đấu tại Đông Nam Á trước khi sang Singapore.

Hiện tại, ĐT Bangladesh đang đứng thứ 181 trong bảng xếp hạng FIFA, kém khá xa ĐT Việt Nam đứng ở vị trí 103. Tuy nhiên về giá trị chuyển nhượng, ĐT Bangladesh lại bất ngờ nhỉnh hơn so với ĐT Việt Nam.

Theo transfermarkt, giá trị chuyển nhượng của ĐT Bangladesh là 7,71 triệu euro, trong khi ĐT Việt Nam là 6,38 triệu euro. Giá trị chuyển nhượng của ĐT Bangladesh cao là nhờ sở hữu cầu thủ đang thi đấu trong màu áo Leicester City là Hamza Choudhury, được định giá 5 triệu euro.

Choudhury có mẹ là người Bangladesh, sinh ra và lớn lên ở Anh và từng khoác áo U21 Anh. Đến cuối năm 2024, Choudhury có hộ chiếu Bangladesh rồi quyết định khoác áo đội tuyển quê mẹ. Kể từ khi ra mắt vào tháng 3/2025, Choudhury đã ra sân 7 trận, ghi được 4 bàn cho ĐT Bangladesh.

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Bangladesh sẽ diễn ra vào 19h00 ngày 26/3 trên SVĐ Hàng Đẫy (Hà Nội).