Giải golf Chung tay vì ATGT 2023 mở rộng quy mô, giải thưởng gần 3 tỷ đồng

BTC chia sẻ thông tin tại họp báo Giải golf Chung tay vì an toàn giao thông lần thứ 4 năm 2023. (Ảnh: BTC)

Ngày 24/10, báo Giao thông tổ chức gặp mặt báo chí giới thiệu Giải golf chung tay vì an toàn giao thông lần thứ 4 năm 2023. Đây là sự kiện thể thao do báo Giao thông tổ chức.

Giải golf chung tay vì an toàn giao thông là sự kiện thể thao thường niên do báo Giao thông tổ chức, nhằm mục đích huy động nguồn lực tài chính cho chương trình Chung tay vì an toàn giao thông, qua đó giúp đỡ các nạn nhân không may gặp tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn.

Giải năm nay dự kiến quy tụ khoảng 220 tay golf chia làm 3 bảng, tranh tài vào ngày 29/10 tại sân golf Hoàng Gia, Ninh Bình. Giải diễn ra theo thể thức đấu gậy 18 lỗ (stroke play), theo luật R&A và luật riêng của sân được ghi trên phiếu điểm hoặc bảng thông báo của sân. Điểm tính theo HDC ngày (System 36).

Tổng giá trị giải thưởng của giải ước tính lên tới gần 3 tỷ đồng. Ban tổ chức sẽ trao giải Best Gross, các giải nhất, nhì, ba ở ba bảng A, B, C và các giải kỹ thuật. Bên cạnh đó, giải còn có 2 giải HIO gồm 2 xe ô tô nhãn hiệu Hyundai (Hyundai Palisade Prestige, Hyundai Custin 2.0).

Giải golf chung tay vì an toàn giao thông lần thứ 4 năm 2023 có quy mô lớn hơn và tổ chức chuyên nghiệp hơn các năm trước. (Ảnh: BTC)

"Từ khi ra mắt Chương trình Chung tay vì an toàn giao thông năm 2013, Báo Giao thông đã tổ chức hàng trăm chương trình thiện nguyện, trao hàng nghìn suất quà và học bổng, xây nhiều nhà tình thương và cầu giao thông nông thôn với tổng giá trị cả chục tỷ đồng" - Ông Nguyễn Bá Kiên, Tổng Biên tập Báo Giao thông, Trưởng Ban Tổ chức giải chia sẻ.

Ông Nguyễn Bá Kiên cũng cho biết, năm nay giải đấu có quy mô lớn hơn, công tác tổ chức chuyên nghiệp hơn, bài bản hơn nhằm đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người chơi. Toàn bộ số tiền ủng hộ của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp tại Giải golf chung tay vì an toàn giao thông lần thứ 4 năm 2023, sau khi trừ chi phí sẽ được ban tổ chức chuyển vào quỹ Chung tay vì an toàn giao thông.

Bên cạnh màn tranh tài ở 18 hố golf, điểm nhấn của chương trình sẽ là tiệc trao giải để các thành viên tham dự giao lưu, chia sẻ niềm vui, những cơ hội hợp tác mới. Cũng tại tiệc trao giải, người chơi có cơ hội bốc thăm trúng thưởng hàng chục phần quà Lucky draw hấp dẫn như ví da cao cấp, vé máy bay, ô, bóng golf.