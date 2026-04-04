中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giải U15 Quốc gia 2026: SLNA vào tứ kết, cầu thủ Việt kiều tỏa sáng

Thứ Bảy, 19:39, 04/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ở lượt trận thứ hai bảng A, vòng chung kết U15 Quốc gia – Morden Cup 2026, SLNA và Ninh Bình đều giành chiến thắng trước Tây Ninh và CLB bóng đá TP.HCM. Với 6 điểm sau hai lượt trận, đội bóng xứ Nghệ đã sớm giành quyền đi tiếp vào tứ kết.

Trước đó ở lượt trận ra quân, SLNA và Tây Ninh lần lượt vượt qua Ninh Bình và CLB bóng đá TP.HCM. Bước vào lượt trận thứ hai, cuộc đối đầu giữa SLNA và Tây Ninh được xem là tâm điểm của bảng A khi cả hai đều cho thấy phong độ tốt và sở hữu lối chơi giàu tốc độ.

giai u15 quoc gia 2026 slna vao tu ket, cau thu viet kieu toa sang hinh anh 1
Ảnh: VFF. 

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội nhập cuộc đầy quyết tâm và tạo ra thế trận giằng co. Bất ngờ xảy ra ở phút thứ 9 khi SLNA tổ chức pha lên bóng nhanh, Trương Văn Tài dứt điểm liên tiếp hai lần để mở tỷ số cho đội bóng xứ Nghệ.

Bàn thắng sớm giúp SLNA thi đấu chủ động hơn, song Tây Ninh cũng cho thấy sự lì lợm với nhiều pha đáp trả nguy hiểm. Dù đôi bên tạo ra không ít tình huống đáng chú ý, hiệp 1 khép lại mà không có thêm bàn thắng.

Sang hiệp 2, thế trận trở nên hấp dẫn hơn khi cả SLNA và Tây Ninh đều đẩy cao đội hình tấn công. Đội bóng của HLV Phạm Trung Sơn có một số pha phản công sắc bén khiến khán giả trên sân nhiều lần phải trầm trồ. Tuy vậy, các cơ hội tạo ra vẫn chưa được cụ thể hóa thành bàn thắng.

Phút 84, Tây Ninh được hưởng phạt đền sau tình huống thủ môn SLNA phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, Anh Hào lại dứt điểm đưa bóng trúng cột dọc trong sự tiếc nuối.

Chỉ ít phút sau, SLNA tận dụng tốt thời cơ để ghi bàn thắng thứ hai. Từ một pha phản công nhanh, Văn Tài kiến tạo để Gia Huy dứt điểm ấn định chiến thắng 2-0 cho đội bóng xứ Nghệ.

Ở trận đấu còn lại của bảng A, CLB bóng đá TP.HCM dù rất nỗ lực nhưng không thể tạo bất ngờ trước Ninh Bình và để thua 3-5. Tuy nhiên, điểm nhấn đáng chú ý là màn trình diễn ấn tượng của chân sút mang hai dòng máu Nigeria và Việt Nam - Adu Huỳnh Đức, người đã lập cú đúp cho đội bóng thành phố.

PV/VOV.VN
Tag: U15 Quốc gia
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 3/4: Hà Nội I thắng "hủy diệt" ở VCK U15 Quốc gia

VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 3/4: Hà Nội I và Thể Công Viettel I cùng có chiến thắng đậm ở lượt trận thứ hai Vòng chung kết U15 Quốc gia – Cúp Modern 2026.

Kết quả bóng đá hôm nay 2-4: Rượt đuổi tỷ số ngoạn mục ở giải U15 Quốc gia 2026

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 2-4: Rượt đuổi tỷ số ngoạn mục ở giải U15 Quốc gia – Cúp Modern 2026 khi U15 TP.HCM dù dẫn trước 2-0 nhưng vẫn để U15 Tây Ninh lội ngược dòng giành chiến thắng 4-3 nhờ bàn quyết định trên chấm phạt đền ở phút bù giờ cuối cùng.

Kết quả bóng đá hôm nay 1/4: Tỷ số khó tin xuất hiện ở giải U15 Quốc gia 2026

VOV.VN - Chiều 1/4, ngày thi đấu đầu tiên của vòng chung kết giải vô địch U15 quốc gia – Cúp Modern 2026 đã diễn ra tại Trung tâm Thể thao Thành Long (TP.HCM) với 4 trận đấu thuộc các bảng B và C. Trong đó, U15 Hà Nội I gây ấn tượng mạnh khi giành chiến thắng đậm 8-1 trước Becamex TP.HCM ở trận mở màn.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế
Lịch thi đấu bóng đá