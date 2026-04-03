Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 3/4: Hà Nội I thắng "hủy diệt" ở VCK U15 Quốc gia

Thứ Sáu, 21:57, 03/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 3/4: Hà Nội I và Thể Công Viettel I cùng có chiến thắng đậm ở lượt trận thứ hai Vòng chung kết U15 Quốc gia – Cúp Modern 2026.

Chiều 3/4, Hà Nội I và Thể Công Viettel I đều có chiến thắng đậm ở lượt trận thứ hai tại bảng B và C của Vòng chung kết U15 Quốc gia – Cúp Modern 2026, qua đó tạm thời vươn lên dẫn đầu ở các bảng đấu của mình.

Tại bảng B, cuộc đối đầu giữa Thể Công Viettel I và Cần Thơ diễn ra hấp dẫn khi đội bóng trẻ áo lính thể hiện sự vượt trội, kiểm soát thế trận và tạo ra sức ép liên tục. Phút 20, Thành Long ghi bàn mở tỷ số 1-0 sau một pha phối hợp tấn công sắc nét. Trước khi hiệp 1 khép lại, Đình Dũng nhân đôi cách biệt ở phút 44 bằng cú đánh đầu từ tình huống đá phạt.

ket qua bong da viet nam hom nay 3 4 ha noi i thang huy diet o vck u15 quoc gia hinh anh 1
Thể Công Viettel I đánh bại Cần Thơ. (Ảnh: VFF)

Sang hiệp 2, dù Cần Thơ nỗ lực đẩy cao đội hình và tạo ra một số cơ hội, nhưng vẫn không thể gây khó khăn đáng kể cho hàng thủ Thể Công Viettel I. Phút 81, Tài Lộc nâng tỷ số lên 3-0, trước khi Đình Dũng hoàn tất cú đúp ở phút 86, ấn định chiến thắng 4-0 cho Thể Công Viettel I. Với kết quả này, Thể Công Viettel I tạm vươn lên dẫn đầu bảng B với 4 điểm.

Ở trận đấu cùng giờ, PVF bị Quảng Nam cầm hòa 1-1 trong trận đấu diễn ra quyết liệt đúng như dự đoán. Với 1 điểm giành được, Quảng Nam tạm đứng nhì bảng B với 4 điểm, bằng điểm Thể Công Viettel I nhưng kém hiệu số bàn thắng bại.

Tại bảng C, tâm điểm là cuộc so tài giữa Đắk Lắk và Hà Nội I. Dù được đánh giá cao hơn, nhưng Hà Nội I gặp không ít khó khăn trong hơn 20 phút đầu trước lối chơi quyết liệt của đại diện Tây Nguyên. Tuy nhiên, từ phút 26 đến 31, Đức Đạt tỏa sáng với cú đúp giúp Hà Nội I vươn lên dẫn trước 2-0. Phút 42, đội bóng trẻ Thủ đô được hưởng phạt đền và Huy Hiếu thực hiện thành công, nâng tỷ số lên 3-0 trước giờ nghỉ.

ket qua bong da viet nam hom nay 3 4 ha noi i thang huy diet o vck u15 quoc gia hinh anh 2
Hà Nội I giành chiến thắng "hủy diệt" trước Đắk Lắk. (Ảnh: VFF)

Sang hiệp 2, Hà Nội I tiếp tục duy trì sức ép. Phút 54, Minh Huy ghi bàn nâng tỷ số lên 4-0. Trận đấu sau đó diễn ra căng thẳng khi mỗi đội đều có một cầu thủ phải rời sân vì thẻ đỏ. Dù vậy, Hà Nội I vẫn cho thấy sự vượt trội và ghi thêm ba bàn thắng ở các phút 67, 75 và 90+1, qua đó khép lại trận đấu với chiến thắng đậm 7-0. Với kết quả này, Hà Nội I tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng C.

Ở trận đấu còn lại của bảng C, TP.HCM giành chiến thắng 2-0 trước Đà Nẵng. Hai đội chơi giằng co trong hiệp 1 và không có bàn thắng được ghi. Phải đến phút 60, Tuấn Bảo mới khai thông thế bế tắc cho TP.HCM. Phút 71, Hoàng Huy ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0, qua đó giúp đội bóng phía Nam thắp lên hy vọng cạnh tranh tấm vé vào tứ kết.

