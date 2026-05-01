Hà Nội FC – Đà Nẵng: Top 3 vẫy gọi đội bóng Thủ đô

Thứ Sáu, 06:00, 01/05/2026
VOV.VN - Nhận định trận đấu Hà Nội FC vs Đà Nẵng trong khuôn khổ vòng 21 V-League 2025/2026 diễn ra lúc 19h15 ngày 1/5 trên sân Hàng Đẫy.

Hà Nội FC đang thể hiện phong độ rất cao khi thắng 5/6 trận gần nhất tại V-League. Đặc biệt, thầy trò HLV Harry Kewell vừa thắng Ninh Bình 3-2 ở vòng đấu trước. Chuỗi kết quả ấn tượng này giúp đội bóng Thủ đô bứt phá mạnh mẽ trên bảng xếp hạng khi đang đứng thứ 4 với 36 điểm và chỉ còn kém Ninh Bình 1 điểm.

Thậm chí, Hà Nội FC vẫn có thể cạnh tranh ngôi á quân, do chỉ kém 6 điểm so với vị trí nhì bảng của Thể Công Viettel. Nhất là khi, á quân V-League sẽ tham dự Cúp C2 châu Á và được tăng thêm suất ngoại binh khi đăng ký tại mùa giải 2026/2027.

Nếu đánh bại Đà Nẵng trong trận đấu sớm ở vòng 21, Hà Nội FC sẽ tạm chiếm vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng V-League. Một chiến thắng trên sân Hàng Đẫy cũng sẽ giúp đội bóng Thủ đô gây áp lực lớn lên các đối thủ cạnh tranh, trước khi Thể Công Viettel gặp Ninh Bình vào tối 3/5.

ha noi fc Da nang top 3 vay goi doi bong thu do hinh anh 1

Thống kê đối đầu cũng đang ủng hộ Hà Nội FC trước cuộc tiếp đón Đà Nẵng với 5 chiến thắng và 1 trận hòa trong 6 lần chạm trán gần nhất. Trong đó, Hà Nội FC đang có chuỗi 4 trận thắng liên tiếp trước Đà Nẵng.

Lúc này, Đà Nẵng đang đứng áp chót trên bảng xếp hạng khi có cùng 13 điểm như PVF-CAND nhưng hơn chỉ số phụ. Tuy nhiên, đội bóng sông Hàn vừa gây bất ngờ tại vòng đấu trước khi cầm hòa Thể Công Viettel 3-3.

Dẫu vậy, Đà Nẵng cũng phải trả giá đắt cho điểm số trước Thể Công Viettel khi trung vệ Quế Ngọc Hải và tiền vệ Nguyễn Phi Hoàng lĩnh thẻ vàng nên bị treo giò ở chuyến làm khách của Hà Nội FC do đã lĩnh đủ số thẻ phạt. Ngoài ra, đội khách cũng thiếu vắng thủ môn Phan Văn Biểu vì tấm thẻ đỏ phải nhận trong trận gặp Nam Định.

ha noi fc Da nang top 3 vay goi doi bong thu do hinh anh 2
Hà Nội FC đã thắng Đà Nẵng 2-0 ở trận lượt đi

Thiếu vắng 3 cầu thủ quan trọng, Đà Nẵng rất khó so bì về lực lượng với Hà Nội FC dù đội chủ nhà cũng đang chịu tổn thất nhân sự. Đoàn quân của HLV Harry Kewell thiếu vắng Nguyễn Văn Quyết và Nguyễn Thành Chung vì án treo giò, còn Đỗ Duy Mạnh đang gặp vấn đề với chấn thương.

Trong bối cảnh được đánh giá cao hơn về chất lượng đội hình, cộng thêm yếu tố “thiên thời” và “địa lợi”, Hà Nội FC được kỳ vọng sẽ hoàn thành mục tiêu đánh bại Đà Nẵng để tạm chiếm vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng V-League.  

Theo lịch thi đấu, cuộc đọ sức giữa Hà Nội FC và Đà Nẵng sẽ diễn ra lúc 19h15 hôm nay 1/5. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Hoàng Long/VOV.VN
Tin bóng đá 30-4: Xác định thời điểm chốt "số phận" của SLNA ở V-League 2026/2027

VOV.VN - Tin bóng đá 30-4, xác định thời điểm chốt “số phận” của SLNA ở V-League 2026/2027, bóng đá Việt Nam sôi động với hơn 130 trận đấu trong tháng 5/2026.

Duy Mạnh nén đau đá chính trước Ninh Bình, Hà Nội FC "toang" hàng thủ

VOV.VN - Trong trận đấu Ninh Bình vs Hà Nội FC trong khuôn khổ vòng 20 V-League 2025/2026, Duy Mạnh đã nén đau đá chính và sớm phải rời sân ở phút 34 khiến hàng thủ đội bóng Thủ đô trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Văn Quyết ghi bàn, Hà Nội FC sáng cửa vào tốp ba V-League

VOV.VN - Văn Quyết ghi bàn, Hà Nội FC sáng cửa vào tốp ba V-League 2025/2026 với chiến thắng 3-2 trên sân Ninh Bình ở vòng 20.

