  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Duy Mạnh nén đau đá chính trước Ninh Bình, Hà Nội FC “toang” hàng thủ

Thứ Sáu, 20:10, 24/04/2026
VOV.VN - Trong trận đấu Ninh Bình vs Hà Nội FC trong khuôn khổ vòng 20 V-League 2025/2026, Duy Mạnh đã nén đau đá chính và sớm phải rời sân ở phút 34 khiến hàng thủ đội bóng Thủ đô trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Duy Mạnh dính chấn thương trong trận Hà Nội FC gặp Ninh Bình

Phút 34 tại Ninh Bình Arena, Duy Mạnh liên tục ra dấu xin thay người và Hà Nội FC ngay lập tức phải tung trung vệ trẻ Anh Tiệp vào sân thế chỗ.

Theo chia sẻ từ bộ phận truyền thông của Hà Nội FC, Duy Mạnh gặp chấn thương bàn chân từ sau đợt FIFA Days tháng 3/2026 cùng ĐT Việt Nam. Vì tính chất quan trọng của trận cầu 6 điểm với đội xếp ngay trên ở vị trí thứ 3 là Ninh Bình, Hà Nội FC đã đồng ý với việc Duy Mạnh quyết định nén đau đá chính.

Rất may cho Hà Nội FC là trung vệ Anh Tiệp đã không phụ lòng BHL đội bóng thủ đô cũng như sự kì vọng của đàn anh Duy Mạnh. Kể từ khi có mặt trên sân, cầu thủ sinh năm 2006 chơi đầy nỗ lực và sẵn sàng lăn xả để ngăn cản các pha lên bóng của đội chủ nhà.

Duy Mạnh dính chấn thương bàn chân nhưng nén đau thi đấu và cuối cùng phải rời sân bất đắc dĩ
Duy Mạnh rời sân nhường chỗ cho Anh Tiệp
Anh Tiệp có màn trình diễn ấn tượng sau khi vào thay Duy Mạnh

Anh Tiệp còn là tác bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho Hà Nội FC ở những phút bù giờ của hiệp một, trong một tình huống lên tham gia tấn công khi đội nhà được hưởng phạt góc. Màn trình diễn của Anh Tiệp khiến tất cả phải ngỡ ngàng bởi trung vệ mới bước sang tuổi 20 chưa từng được triệu tập khoác áo các đội trẻ quốc gia.

Chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của Anh Tiệp, BHL Hà Nội FC nửa mừng nửa lo. Dù hài lòng với sự chững chạc của trung vệ trẻ sinh năm 2006 nhưng HLV Harry Kewell không khỏi lo lắng bởi hàng thủ của đội bóng Thủ đô đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Duy Mạnh gần như rất khó kịp bình phục cho trận đấu ở vòng 21 tiếp theo, trong khi Thành Chung vẫn phải thụ án treo giò 2 trận từ VFF sau tấm thẻ đỏ tai hại trước đó.

Ở vòng đấu tới, Hà Nội FC sẽ trở về sân nhà để tiếp đón đội đang “khát” điểm để trụ hạng là Đà Nẵng. Đây sẽ là cơ hội để đội bóng Thủ đô giành trọn 3 điểm để tiếp tục bám đuổi đội xếp trên ở vị trí thứ ba là Ninh Bình.

Phạm Ngọc/VOV.VN
Tag: Duy Mạnh Hà Nội FC V-League
Kết quả bóng đá hôm nay 24/4: Hà Nội FC thắng Ninh Bình, áp sát tốp ba V-League
VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 24/4: Hà Nội FC thắng Ninh Bình 3-2 ngay trên sân khách, qua đó áp sát tốp ba V-League.

Thắng đậm U17 Malaysia ở chung kết, U17 Việt Nam vô địch giải U17 Đông Nam Á 2026
VOV.VN - U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết để lên ngôi vô địch giải U17 Đông Nam Á 2026.

Tin bóng đá 24-4: U17 Việt Nam mơ vé World Cup sau giải Đông Nam Á
VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 24-4 có những nội dung đáng chú ý sau đây: U17 Việt Nam mơ vé World Cup sau giải Đông Nam Á; Xem trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Malaysia ở đâu?; Neymar bất ngờ có cơ hội lớn dự World Cup 2026…

