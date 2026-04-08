HAGL thiếu hàng loạt trụ cột ở vòng 18 V-League 2025/2026

Tại vòng 18 V-League, HAGL sẽ có trận đấu gặp Nam Định trên sân Thiên Trường. Đây là trận đấu được đánh giá khó khăn với đội bóng phố Núi khi Nam Định đang có phong độ rất tốt với chuỗi trận thắng liên tiếp gần đây.

Không chỉ phải gặp đội chủ nhà đang hưng phấn, HAGL còn gặp khó về lực lượng khi hai cầu thủ tương đối quan trọng là Võ Phước Bảo và Võ Đình Lâm sẽ phải nghỉ thi đấu vì án treo giò. Bộ đôi này đã nhận đủ 3 thẻ vàng từ đầu mùa và theo quy định, cả hai sẽ không được ra sân trong trận đấu tới.

Đình Lâm đã ra sân 12 trận cho HAGL từ đầu mùa và chính là người ghi bàn gần nhất cho đội bóng này ở V-League. Trong khi đó, Phước Bảo đã đá 14 trận từ đầu mùa và luôn là lựa chọn đáng tin cậy ở vị trí hậu vệ cánh.

Vắng đi hai nhân tố quan trọng, sức mạnh của HAGL chắc chắn sẽ ảnh hưởng khi lực lượng dự bị của đội bóng này khá mỏng và vẫn có khoảng cách trình độ với những cầu thủ thường xuyên ra sân.

HAGL đang có chuỗi phong độ không thật tốt từ đầu năm 2026 khi chỉ thắng được hai trận trong tổng số bảy trận đã đấu. Chính chuỗi trận không tốt này khiến thầy trò HLV Quang Trãi tụt xuống thứ 12 trên bảng xếp hạng và chỉ còn hơn các đội xếp cuối là Đà Nẵng và PVF-CAND đúng ba điểm. Nếu không có được ít nhất một trận hòa ở Thiên Trường, HAGL có nguy cơ bị các đội xếp sau bắt kịp.