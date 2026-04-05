Kết quả bóng đá vòng 17 V-League tối 5-4: Ninh Bình ngược dòng thắng HAGL
VOV.VN - Kết quả bóng đá vòng 17 V-League tối 5-4: Ninh Bình ngược dòng thắng HAGL trên sân Pleiku nhờ tuyệt phẩm của sao U23 Việt Nam - Lê Văn Thuận.
Kết quả HAGL vs Ninh Bình
Trước mắt HAGL là một trận đấu được dự báo đầy khó khăn. Đây có lẽ là trận đấu “khó đá” nhất của đội bóng phố Núi ở mùa giải năm nay. Đối thủ của họ là Ninh Bình – một “người anh em” khá thân thiết và có chung nhà tài trợ. Dù vậy, HAGL cho thấy họ không hề chùn chân khi làm khách trước Ninh Bình ở lượt đi. Thậm chí, HAGL còn tạo ra cú sốc lớn khi đánh bại Ninh Bình ngay trên sân nhà.
Trận thua trước HAGL cũng kéo theo chuỗi trận sa sút đáng thất vọng của Ninh Bình. Đội bóng Cố đô có đến chuỗi 5 trận chỉ hòa và thua ở V-League. Trước những kết quả gây thất vọng, Ninh Bình đã phải đưa HLV Vũ Tiến Thành – người đang đảm nhận vai trò GĐKT của HAGL ngồi vào “ghế nóng”. Ông Thành được kỳ vọng sẽ giúp Ninh Bình tìm lại phong độ, cứu vãn một mùa giải không như ý.
Thực tế, sự xuất hiện của HLV Vũ Tiến Thành cũng chưa thể giúp Ninh Bình chơi ấn tượng hơn. Đội bóng Cố đô thua 1, hòa 1 ở V-League. Họ chỉ mới thực sự giải tỏa phần nào khi chật vật đả bại PVF-CAND ở tứ kết Cúp Quốc gia. Tấm vé vào bán kết giúp Ninh Bình lấy lại niềm tin nhưng chưa thể yên tâm với những gì họ đã thể hiện.
HAGL sẽ thiếu vắng tiền đạo trẻ Trần Gia Bảo do án treo giò. Trong khi đó, Ninh Bình còn khó khăn hơn khi không có sự phục vụ của đội trưởng Hoàng Đức vì chấn thương và tiền đạo Friday bị treo giò.