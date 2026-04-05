Kết quả bóng đá vòng 17 V-League tối 5-4: Ninh Bình ngược dòng thắng HAGL

Chủ Nhật, 19:06, 05/04/2026
VOV.VN - Kết quả bóng đá vòng 17 V-League tối 5-4: Ninh Bình ngược dòng thắng HAGL trên sân Pleiku nhờ tuyệt phẩm của sao U23 Việt Nam - Lê Văn Thuận.

19:18
Bước vào màn tiếp đón Ninh Bình trên sân nhà Pleiku, các cầu thủ HAGL nhập cuộc đầy quyết tâm và nhanh chóng dồn ép đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Ngay phút thứ 6, Cao Hoàng Minh xử lí khéo léo ở trung lộ, thoát tầm truy cản của 2 cầu thủ Ninh Bình trước khi tung ra cú sút chân trái đầy uy lực găm bóng vào góc cao bên phải khung thành đội khách khiến thủ môn Văn Lâm dù bay người hết cỡ cũng bó tay không thể đẩy bóng cứu thua nhưng rất may cho Ninh Bình là bóng dội xà ngang bật ra.

Ảnh: Thủ Khúc
Ảnh: Thủ Khúc
Ảnh: Thủ Khúc

6 phút sau đó, tỷ số đã được mở cho HAGL sau khi Đình Lâm thoải mái băng vào đệm bóng cận thành tung lưới thủ môn Văn Lâm bên phía Ninh Bình. 

Ninh Bình sau đó đáp trả với pha đánh đầu dội xà ngang của Bảo Toàn ở phút 24 sau tình huống tạt bóng như đặt của Tiến Anh bên cánh phải. 

Ảnh: Thủ Khúc

Phút 37, lưới của Văn Lâm rung lên lần thứ hai sau pha phối hợp ăn ý của đội chủ nhà. Tuy nhiên trọng tài sau khi tham khảo VAR đã không công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị. 

Hiệp thi đấu đầu tiên khép lại bằng pha cứu thua xuất thần của thủ môn Trung Kiên cho HAGL khi bay người đấm bóng cản phá pha đánh đầu cận thành của Bảo Toàn ở phút 40.

Bước sang hiệp hai, Ninh Bình liên tiếp có sự thay đổi người và đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn quân bình tỷ số. 

Ảnh: Cao Oanh

Sau rất nhiều nỗ lực ép sân, cầu thủ vào sân thay người bên phía Ninh Bình là Lê Văn Thuận đột phá trong vòng cấm và bị Du Học phạm lỗi và trọng tài cho Ninh Bình được hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Geovane quân bình tỷ số 1-1 cho đội khách.

Ảnh: Cao Oanh

Trong những phút tiếp theo, thế trận diễn ra giằng co. Tưởng chừng trận đấu sẽ kết thủ với tỷ số hòa thì Lê Văn Thuận với màn solo ngoạn mục cùng tình huống dứt điểm tinh tế đã nâng tỷ số lên 2-1 cho Ninh Bình trước HAGL ở phút 84.

Đội hình dự kiến:

HAGL: Trung Kiên, Văn Triệu, Jairo, Phước Bảo, Du Học, Anh Tài, Thanh Nhân, Ngọc Lâm, Silva Marciel, Vĩnh Nguyên, Batista Conceicao.

Ninh Bình: Văn Lâm; Ngọc Bảo, Thanh Thịnh, Quang Nho, Đức Chiến; Thành Trung, Tiến Anh; Văn Thuận, Bảo Toàn, Gustavo, Geovane.

HAGL đánh rơi 2 điểm đầy đáng tiếc khi để Đà Nẵng cầm chân với tỷ số 3-3 tại vòng 16. Đội bóng phố Núi đã có thể rời Chi Lăng với 3 điểm trọn vẹn nếu không có tình huống dứt điểm xuất thần của Văn Sơn bên phía chủ nhà. Dù không thể giành chiến thắng nhưng những gì mà các học trò HLV Quang Trãi thể hiện trước Đà Nẵng là rất tích cực. HAGL cho thấy, nếu tập trung và chọn cách chơi “biết mình, biết người”, họ vẫn sẽ là một thách thức không dễ để vượt qua với các đối thủ ở V-League.

Ngoài những tín hiệu tích cực về lối chơi, tinh thần chiến đấu rất cao cũng là điều đáng ghi nhận ở HAGL. Sự ra đi của HLV Vũ Tiến Thành dường như không ảnh hưởng nhiều đến tâm lý của các cầu thủ đội bóng phố Núi. Ngược lại, HAGL dường như còn có được tinh thần thoải mái, sự quyết tâm lớn hơn. 

Ở thời điểm hiện tại, với HAGL mỗi 1 điểm số đều có ý nghĩa cực quan trọng. Đội chủ sân Pleiku mới chỉ có 15 điểm, tạm xếp thứ 11 trên BXH. HAGL chưa thể yên tâm với điểm số hiện tại. Khoảng cách giữa họ và các đội xếp thứ 14 (PVF-CAND), 13 (Đà Nẵng) và 12 (Thanh Hóa) chỉ từ 3-4 điểm. Nếu phải nhận thêm một kết quả không tốt, trong lúc các đối thủ phía sau có chiến thắng, HAGL có thể sẽ bị vượt lên.

Ninh Bình sẽ đòi món nợ thua 1-2 trước HAGL ở trận lượt đi ? (Ảnh: Dương Thuật)
Danh sách đăng kí thi đấu HAGL vs Ninh Bình vòng 17 V-League 2025/2026
Dụng Quang Nho, Nguyễn Quốc Việt thăm hỏi những người đồng đội cũ ở HAGL (Ảnh: HAGL FC)
Ảnh: HAGL FC
Ảnh: HAGL FC
Ảnh: HAGL FC
1': Trận đấu đã bắt đầu !!! Đội chủ nhà HAGL ra sân trong trang phục áo cam - quần cam, giành quyền giao bóng trước ở hiệp một, trong khi các cầu thủ Ninh Bình mặc áo xanh đen sọc đỏ - quần xanh đen.

6': XÀ NGANG CỨU THUA !!! Cao Hoàng Minh xử lí khéo léo ở trung lộ, thoát tầm truy cản của 2 cầu thủ Ninh Bình trước khi tung ra cú sút chân trái đầy uy lực găm bóng vào góc cao bên phải khung thành đội khách khiến thủ môn Văn Lâm dù bay người hết cỡ cũng bó tay không thể đẩy bóng cứu thua. Rất may cho Ninh Bình là bóng dội xà ngang bật ra.

12': VÀOOOOOOOOOOOO !!! Pha phản công ăn ý của các cầu thủ HAGL, bóng được luân chuyển sang cánh trái theo hướng lên bóng của đội chủ nhà, để Du Học tung ra pha treo bóng chuẩn xác cho Đình Lâm thoải mái đệm bóng chân phải cận thành tung lướit thủ môn Văn Lâm, mở tỷ số cho HAGL trước Ninh Bình !!!

Ảnh: Thủ Khúc
Ảnh: Thủ Khúc
Ảnh: Thủ Khúc
24': Xà ngang cứu thua !!! Bóng được Tiến Anh treo từ cánh phải theo hướng lên bóng của các cầu thủ Ninh Bình để Bảo Toàn di chuyển băng cắt, xâm nhập vòng cấm dứt điểm bằng đầu cận thành khiến thủ môn Trung Kiên đã đứng nhìn nhưng bóng trúng xà ngang khung thành HAGL bật ra.

36': Sút xa !!! Đức Chiến tung ra cú nã đại bác từ cự ly gần 40m bằng chân phải, bóng đi căng nhưng không hướng vào khung thành thủ môn Trung Kiên của HAGL.

Ảnh: Thủ Khúc
37': VÀOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO !!! Marciel Silva đập nhả một chạm ăn ý cùng Thanh Nhân trong vòng cấm trước khi thoát xuống đáy biên và căng ngang để Du Học đệm bóng cận thành, tung nóc lưới khung thành thủ môn Văn Lâm bên phía Ninh Bình, nâng tỷ số lên 2-0 cho HAGL !!!

Trọng tài từ chối công nhận bàn thắng cho các cầu thủ HAGL. VAR vào cuộc và xác nhận có lỗi việt vị của Marciel Silva nên bàn thắng không được công nhận cho đội chủ nhà.

40': Cứu thua xuất thần !!! Ninh Bình tiếp tục trung thành với lối chơi tạt cánh đánh đầu. Lần này tới lượt Trần Bảo Toàn dứt điểm bằng đầu hiểm hóc nhưng thủ môn Trung Kiên đã phản xạ xuất thần dùng những đầu ngón tay cản bóng đi hết đường biên ngang cứu thua cho HAGL.

HAGL bị từ chối bàn thắng thứ hai vào lưới thủ môn Văn Lâm bên phía Ninh Bình (Ảnh: Thủ Khúc)
45'+5: Hết hiệp một !!! HAGL tạm dẫn trước Ninh Bình với tỷ số 1-0 nhờ pha lập công của Đình Lâm ở phút 12.

Trong hiệp một, Cao Hoàng Minh dứt điểm trúng xà ngang khung thành thủ môn Văn Lâm. Bên phía Ninh Bình, Bảo Toàn cũng đánh đầu cận thành dội xà ngang khung thành thủ môn Trung Kiên một lần. 

HAGL còn bị VAR từ chối 1 bàn thắng trong hiệp thi đấu đầu tiên vì lỗi việt vị ở phút 37.

46': Hiệp hai bắt đầu !!! Ninh Bình có sự thay đổi người khi Bảo Toàn rời sân nhường chỗ cho Văn Thuận.

ket qua bong da vong 17 v-league toi 5-4 ninh binh nguoc dong thang hagl hinh anh 18
Ảnh: Cao Oanh
47': Không vào !!! Bóng được treo từ giữa sân vào vòng cấm Ninh Bình để Jairo đánh đầu chuyền bóng cho Batista da Conceicao ngả người móc bóng tuyệt phẩm khiến thủ môn Văn Lâm phải bay người hết cỡ đấm bóng cứu thua cho đội khách. Tuy nhiên, sau đó trọng tài đã thổi phạt lỗi cao chân của Batista da Conceicao.

57': Dứt điểm !!! Hoàng Vĩnh Nguyên treo bóng từ chấm đá phạt trực tiếp bên cánh trái theo hướng lên bóng của các cầu thủ HAGL, Jairo bật cao đánh đầu hụt tạo nên tình huống lộn xộn trong vòng cấm Ninh Bình để Thanh Nhân tung ra cú sút chân phải cận chân đưa bóng chạm người hậu vệ đội khách bật ra.

65': PENALTY ??? Văn Thuận đột phá và ngã trong vòng cấm HAGL nhưng trọng tài xác định không có lỗi của hậu vệ đội chủ nhà là Du Học. 

Sau khi tham khảo VAR, trọng tài thay đổi quyết định và cho Ninh Bình được hưởng phạt đền. 

Trên chấm 11m, Geovane dễ dàng đánh lừa thủ môn Trung Kiên với cú sút chân trái vào góc phải khung thành, đưa bóng nhẹ nhàng lăn vào lưới, quân bình tỷ số 1-1 cho Ninh Bình trước HAGL ở phút 70 !!!

76': Đối mặt !!! Bóng được phất dài từ phần sân nhà để Ryan Ha thoát xuống xâm nhập vòng cấm từ cánh phải theo hướng lên bóng của đội chủ nhà nhưng thủ môn Đặng Văn Lâm đã băng ra rất nhanh, ôm gọn bóng trước khi tiền đạo HAGL kịp dứt điểm.

Ảnh: Thủ Khúc
81': Không được !!! Pha phản công của các cầu thủ HAGL bên phía cánh trái theo hướng lên bóng của đội chủ nhà, Jairo chuyền bóng cho Vĩnh Nguyễn đột phá trước khi trả về tuyến hai cho Minh Tâm thoải mái tung ra cú dứt điểm chân phải đưa bóng thẳng lên khán đài sân Pleiku.

84': VÀOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO !!! Văn Thuận đột phá từ cánh phải theo hướng lên bóng của các cầu thủ Ninh Bình vào trung lộ trước khi tung ra cú dứt điểm kĩ thuật tinh tế bằng lòng trong chân trái, găm bóng vào góc xa, đánh bại thủ môn Trung Kiên, nâng tỷ số lên 2-1 cho Ninh Bình trước HAGL !!! 

Ảnh: Thủ Khúc
90'+5: Không vào !!! Gabriel Conceicao dứt điểm kĩ thuật bằng lòng trong chân phải đưa bóng đi sạt cột dọc khung thành thủ môn Văn Lâm bên phía Ninh Bình. Hết sức đáng tiếc cho các cầu thủ HAGL.

90'+10: HẾT GIỜ !!! Ninh Bình ngược dòng giành thắng lợi với tỷ số 2-1 trước HAGL ngay tại Pleiku trong khuôn khổ vòng 17 V-League 2025/2026.

Kết quả HAGL vs Ninh Bình

Trước mắt HAGL là một trận đấu được dự báo đầy khó khăn. Đây có lẽ là trận đấu “khó đá” nhất của đội bóng phố Núi ở mùa giải năm nay. Đối thủ của họ là Ninh Bình – một “người anh em” khá thân thiết và có chung nhà tài trợ. Dù vậy, HAGL cho thấy họ không hề chùn chân khi làm khách trước Ninh Bình ở lượt đi. Thậm chí, HAGL còn tạo ra cú sốc lớn khi đánh bại Ninh Bình ngay trên sân nhà.

Trận thua trước HAGL cũng kéo theo chuỗi trận sa sút đáng thất vọng của Ninh Bình. Đội bóng Cố đô có đến chuỗi 5 trận chỉ hòa và thua ở V-League. Trước những kết quả gây thất vọng, Ninh Bình đã phải đưa HLV Vũ Tiến Thành – người đang đảm nhận vai trò GĐKT của HAGL ngồi vào “ghế nóng”. Ông Thành được kỳ vọng sẽ giúp Ninh Bình tìm lại phong độ, cứu vãn một mùa giải không như ý.

ket qua bong da vong 17 v-league toi 5-4 ninh binh nguoc dong thang hagl hinh anh 23

Thực tế, sự xuất hiện của HLV Vũ Tiến Thành cũng chưa thể giúp Ninh Bình chơi ấn tượng hơn. Đội bóng Cố đô thua 1, hòa 1 ở V-League. Họ chỉ mới thực sự giải tỏa phần nào khi chật vật đả bại PVF-CAND ở tứ kết Cúp Quốc gia. Tấm vé vào bán kết giúp Ninh Bình lấy lại niềm tin nhưng chưa thể yên tâm với những gì họ đã thể hiện.

HAGL sẽ thiếu vắng tiền đạo trẻ Trần Gia Bảo do án treo giò. Trong khi đó, Ninh Bình còn khó khăn hơn khi không có sự phục vụ của đội trưởng Hoàng Đức vì chấn thương và tiền đạo Friday bị treo giò.

Phạm Ngọc/VOV.VN
