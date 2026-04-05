Kết quả bóng đá vòng 17 V-League tối 5-4: Ninh Bình ngược dòng thắng HAGL

19:18

Bước vào màn tiếp đón Ninh Bình trên sân nhà Pleiku, các cầu thủ HAGL nhập cuộc đầy quyết tâm và nhanh chóng dồn ép đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Ngay phút thứ 6, Cao Hoàng Minh xử lí khéo léo ở trung lộ, thoát tầm truy cản của 2 cầu thủ Ninh Bình trước khi tung ra cú sút chân trái đầy uy lực găm bóng vào góc cao bên phải khung thành đội khách khiến thủ môn Văn Lâm dù bay người hết cỡ cũng bó tay không thể đẩy bóng cứu thua nhưng rất may cho Ninh Bình là bóng dội xà ngang bật ra.

Ảnh: Thủ Khúc

6 phút sau đó, tỷ số đã được mở cho HAGL sau khi Đình Lâm thoải mái băng vào đệm bóng cận thành tung lưới thủ môn Văn Lâm bên phía Ninh Bình.

Ninh Bình sau đó đáp trả với pha đánh đầu dội xà ngang của Bảo Toàn ở phút 24 sau tình huống tạt bóng như đặt của Tiến Anh bên cánh phải.

Ảnh: Thủ Khúc

Phút 37, lưới của Văn Lâm rung lên lần thứ hai sau pha phối hợp ăn ý của đội chủ nhà. Tuy nhiên trọng tài sau khi tham khảo VAR đã không công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị.

Hiệp thi đấu đầu tiên khép lại bằng pha cứu thua xuất thần của thủ môn Trung Kiên cho HAGL khi bay người đấm bóng cản phá pha đánh đầu cận thành của Bảo Toàn ở phút 40.

Bước sang hiệp hai, Ninh Bình liên tiếp có sự thay đổi người và đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn quân bình tỷ số.

Ảnh: Cao Oanh

Sau rất nhiều nỗ lực ép sân, cầu thủ vào sân thay người bên phía Ninh Bình là Lê Văn Thuận đột phá trong vòng cấm và bị Du Học phạm lỗi và trọng tài cho Ninh Bình được hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Geovane quân bình tỷ số 1-1 cho đội khách.

Ảnh: Cao Oanh

Trong những phút tiếp theo, thế trận diễn ra giằng co. Tưởng chừng trận đấu sẽ kết thủ với tỷ số hòa thì Lê Văn Thuận với màn solo ngoạn mục cùng tình huống dứt điểm tinh tế đã nâng tỷ số lên 2-1 cho Ninh Bình trước HAGL ở phút 84.