Hai đại diện bóng đá Việt Nam bước vào hành trình giành vé dự World Cup

Bóng đá Việt Nam trong thời gian tới đầy sôi động với việc cả hai đội tuyển thuộc lứa tuổi U17 của nam và nữ cùng tham gia giải châu Á. Thời gian cả hai giải đấu diễn ra khá tương đồng vào tháng 5/2026, đồng thời cũng để xác định các đội tham dự World Cup.

Đội nam U17 Việt Nam sẽ bước vào U17 châu Á 2026 với trận đấu đầu tiên gặp U17 Yemen diễn ra vào ngày 6/5. Sau đó, U17 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U17 Hàn Quốc (10/5) và U17 UAE (13/5).

Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ vào tứ kết, đồng thời giành vé dự U17 World Cup 2026. Vì vậy, mục tiêu của U17 Việt Nam sẽ là vượt qua vòng bảng để có vé dự World Cup.

Tại U17 nữ châu Á 2026, U17 nữ Việt Nam có trận đầu tiên gặp U17 nữ Thái Lan vào ngày 1/5. Sau đó, U17 nữ Việt Nam lần lượt gặp đại diện chủ nhà U17 nữ Trung Quốc (4/5) và U17 nữ Myanmar (7/5).

Để vượt qua vòng bảng vào tứ kết, U17 nữ Việt Nam phải nằm trong hai vị trí đầu bảng hoặc ở nhóm đứng thứ ba bảng đấu có thành tích tốt nhất. Nếu vào bán kết U17 nữ châu Á 2026, U17 nữ Việt Nam sẽ giành vé dự U17 World Cup nữ 2026.