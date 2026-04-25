Lịch thi đấu U17 Việt Nam tại U17 châu Á 2026

Thứ Bảy, 11:00, 25/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lịch thi đấu của U17 Việt Nam tại vòng chung kết U17 châu Á 2026, nơi chúng ta đặt mục tiêu giành vé tham dự World Cup.

Theo lịch thi đấu thì VCK U17 châu Á 2026 dự kiến diễn ra tại Saudi Arabia từ ngày 7/5 đến 24/5/2026 với sự góp mặt của 16 đội tuyển xuất sắc nhất. Đội chủ nhà Saudi Arabia cùng 8 đại diện từng dự FIFA U17 World Cup 2025 (Nhật Bản, Hàn Quốc, Nhật Bản, Indonesia...) và 7 đội nhất bảng vòng loại sẽ cùng tranh tài.

lich thi dau u17 viet nam tai u17 chau A 2026 hinh anh 1
Các bảng đấu U17 châu Á 2026.

Đáng chú ý, đây không chỉ là giải đấu tìm ra nhà vô địch châu lục mà còn là cánh cửa dẫn đến đấu trường thế giới. Theo thể thức, 16 đội chia làm 4 bảng thi đấu vòng tròn một lượt. 8 đội xuất sắc nhất lọt vào tứ kết sẽ chính thức giành quyền tham dự FIFA U17 World Cup Qatar 2026.

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển U17 Việt Nam nằm ở bảng C cùng Hàn Quốc, UAE và Yemen. Thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ lần lượt gặp các đối thủ là Yemen, Hàn Quốc và UAE.

lich thi dau u17 viet nam tai u17 chau A 2026 hinh anh 2
Lịch thi đấu U17 Việt Nam tại U17 châu Á 2026.

Trước thêm U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam đã vô địch U17 Đông Nam Á, HLV Cristiano Roland khẳng định: "Chúng tôi tin tưởng vào tiềm năng của tập thể này. Toàn đội sẽ nỗ lực chuẩn bị tốt nhất để đối đầu với các ông lớn châu lục".

 

 

Yến Hoàng/VOV.VN
Tag: VCK U17 châu Á 2026 U17 Việt Nam bốc thăm U17 châu Á
U17 Việt Nam vô địch U17 Đông Nam Á: Cú hích cho giấc mơ World Cup
U17 Việt Nam vô địch U17 Đông Nam Á: Cú hích cho giấc mơ World Cup

VOV.VN - Chức vô địch thuyết phục tại giải U17 Đông Nam Á 2026 là cú hích mạnh mẽ để U17 Việt Nam hướng tới hành trình săn vé tham dự U17 World Cup tại VCK U17 châu Á 2026.

U17 Việt Nam vô địch U17 Đông Nam Á: Cú hích cho giấc mơ World Cup

U17 Việt Nam vô địch U17 Đông Nam Á: Cú hích cho giấc mơ World Cup

VOV.VN - Chức vô địch thuyết phục tại giải U17 Đông Nam Á 2026 là cú hích mạnh mẽ để U17 Việt Nam hướng tới hành trình săn vé tham dự U17 World Cup tại VCK U17 châu Á 2026.

Thắng đậm U17 Malaysia ở chung kết, U17 Việt Nam vô địch giải U17 Đông Nam Á 2026
Thắng đậm U17 Malaysia ở chung kết, U17 Việt Nam vô địch giải U17 Đông Nam Á 2026

VOV.VN - U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết để lên ngôi vô địch giải U17 Đông Nam Á 2026.

Thắng đậm U17 Malaysia ở chung kết, U17 Việt Nam vô địch giải U17 Đông Nam Á 2026

Thắng đậm U17 Malaysia ở chung kết, U17 Việt Nam vô địch giải U17 Đông Nam Á 2026

VOV.VN - U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết để lên ngôi vô địch giải U17 Đông Nam Á 2026.

Tin bóng đá 24-4: U17 Việt Nam mơ vé World Cup sau giải Đông Nam Á
Tin bóng đá 24-4: U17 Việt Nam mơ vé World Cup sau giải Đông Nam Á

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 24-4 có những nội dung đáng chú ý sau đây: U17 Việt Nam mơ vé World Cup sau giải Đông Nam Á; Xem trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Malaysia ở đâu?; Neymar bất ngờ có cơ hội lớn dự World Cup 2026…

Tin bóng đá 24-4: U17 Việt Nam mơ vé World Cup sau giải Đông Nam Á

Tin bóng đá 24-4: U17 Việt Nam mơ vé World Cup sau giải Đông Nam Á

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 24-4 có những nội dung đáng chú ý sau đây: U17 Việt Nam mơ vé World Cup sau giải Đông Nam Á; Xem trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Malaysia ở đâu?; Neymar bất ngờ có cơ hội lớn dự World Cup 2026…

