Lịch thi đấu U17 Việt Nam tại U17 châu Á 2026.

Theo lịch thi đấu thì VCK U17 châu Á 2026 dự kiến diễn ra tại Saudi Arabia từ ngày 7/5 đến 24/5/2026 với sự góp mặt của 16 đội tuyển xuất sắc nhất. Đội chủ nhà Saudi Arabia cùng 8 đại diện từng dự FIFA U17 World Cup 2025 (Nhật Bản, Hàn Quốc, Nhật Bản, Indonesia...) và 7 đội nhất bảng vòng loại sẽ cùng tranh tài.

Đáng chú ý, đây không chỉ là giải đấu tìm ra nhà vô địch châu lục mà còn là cánh cửa dẫn đến đấu trường thế giới. Theo thể thức, 16 đội chia làm 4 bảng thi đấu vòng tròn một lượt. 8 đội xuất sắc nhất lọt vào tứ kết sẽ chính thức giành quyền tham dự FIFA U17 World Cup Qatar 2026.

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển U17 Việt Nam nằm ở bảng C cùng Hàn Quốc, UAE và Yemen. Thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ lần lượt gặp các đối thủ là Yemen, Hàn Quốc và UAE.

Trước thêm U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam đã vô địch U17 Đông Nam Á, HLV Cristiano Roland khẳng định: "Chúng tôi tin tưởng vào tiềm năng của tập thể này. Toàn đội sẽ nỗ lực chuẩn bị tốt nhất để đối đầu với các ông lớn châu lục".