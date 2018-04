“101 kiểu ảnh chế” trên mạng xã hội sau vòng tứ kết Champions League

4 cái tên góp mặt ở vòng bán kết Champions League mùa này. (Ảnh: Bleacher Reports) Toàn cảnh tứ kết lượt về Champions League. (Ảnh: Just Toon It) Tạm biệt Lionel Messi nhé, Champions League vẫn là sân khấu của Cristiano Ronaldo. (Ảnh: Bleacher Reports) Barca và Pep Guardiola cùng ngậm đắng ở tứ kết Champions League. (Ảnh: ZEZO Cartoons) Tinh thần chiến đấu quật cường của AS Roma. (Ảnh: Footy Toonz) Tài năng trẻ Cengiz Ünder không tin vào mắt mình khi AS Roma hoàn tất màn lội ngược dòng trước Barca. (Ảnh: Bleacher Reports) "Bộ tứ siêu đẳng" của Champions League mùa này. (Ảnh: Bleacher Reports) Số phận mỉm cười với Ronaldo mà khắc nghiệt với Buffon. (Ảnh: Bleacher Reports) Bayern Munich lạnh lùng giành vé vào bán kết Champions League. (Ảnh: Bleacher Reports) "Thánh penalty" Cristiano Ronaldo. (Ảnh: Bleacher Reports) Real Madrid "rét run" sau 90 phút sống trong sợ hãi trước Juventus. (Ảnh: Bleacher Reports) Liverpool sẵn sàng "nhuộm đỏ" Champions League. (Ảnh: Bleacher Reports) Cristiano Ronaldo và Real Madrid vẫn là bậc thầy ở Champions League. (Ảnh: Bleacher Reports) Lionel Messi trở thành khán giả ở Champions League. (Ảnh: Bleacher Reports)

