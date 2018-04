Ảnh chế: Cộng đồng mạng đứng hình trước pha “ngả bàn đèn” của Ronaldo

Tuyệt phẩm "xe đạp chổng ngược" của Ronaldo vào lưới Juventus giúp Real đánh bại "Bà đầm già" với tỷ số 3-0. (Ảnh: B/R) HLV Zidane "đứng hình" trước pha vô lê của Ronaldo vào lưới Juventus. (Ảnh: Troll bóng đá) Mặc dù bị Ronaldo "nã đạn" nhưng Gianluigi Buffon vẫn dành tặng CR7 "1 like". (Ảnh: B/R) Ronaldo chính thức gia nhập ngôi đền huyền thoại ở Champions League khi có được 95 trận thắng tại giải đấu này. (Ảnh: B/R) Juventus giúp Ronaldo thi đấu đầy thăng hoa. (Ảnh: Troll bóng đá) Ronaldo khiến hàng triệu Fan bóng đá "thổn thức". (Ảnh: An Thắng) Ronaldo là "sát thủ" tại Champions League. (Ảnh: B/R) Gianluigi Buffon "chôn chân" sau pha "xe đạp chổng ngược" của Ronaldo. (Ảnh: Just toon it) Cú đúp vào lưới Juventus, Ronaldo chính thức có 39 bàn thắng tại mùa giải 2017/2018 cho Real. (Ảnh: B/R)

Tuyệt phẩm "xe đạp chổng ngược" của Ronaldo vào lưới Juventus giúp Real đánh bại "Bà đầm già" với tỷ số 3-0. (Ảnh: B/R) HLV Zidane "đứng hình" trước pha vô lê của Ronaldo vào lưới Juventus. (Ảnh: Troll bóng đá) Mặc dù bị Ronaldo "nã đạn" nhưng Gianluigi Buffon vẫn dành tặng CR7 "1 like". (Ảnh: B/R) Ronaldo chính thức gia nhập ngôi đền huyền thoại ở Champions League khi có được 95 trận thắng tại giải đấu này. (Ảnh: B/R) Juventus giúp Ronaldo thi đấu đầy thăng hoa. (Ảnh: Troll bóng đá) Ronaldo khiến hàng triệu Fan bóng đá "thổn thức". (Ảnh: An Thắng) Ronaldo là "sát thủ" tại Champions League. (Ảnh: B/R)

Gianluigi Buffon "chôn chân" sau pha "xe đạp chổng ngược" của Ronaldo. (Ảnh: Just toon it) Cú đúp vào lưới Juventus, Ronaldo chính thức có 39 bàn thắng tại mùa giải 2017/2018 cho Real. (Ảnh: B/R)