Biếm họa 24h: Cập bến Juventus, Ronaldo làm “náo loạn” mạng xã hội

Dù đã 33 tuổi nhưng Cristiano Ronaldo là một trong những chân sút đắt giá. (Ảnh: Troll bóng đá) Trang chủ của CLB Real xác nhận Cristiano Ronaldo cập bến Juventus. (Ảnh: Troll bóng đá) Cristiano Ronaldo và những thống kê "khủng". (Ảnh: Troll bóng đá) Real Madrid chuẩn bị có chữ ký của Neymar? (Ảnh: Troll bóng đá) Bán kết World Cup 2018 là một "Euro thu nhỏ". (Ảnh: An Thắng) Pháp chính thức là đội bóng đầu tiên góp mặt ở chung kết World Cup 2018. (Ảnh: B/R) Dùng chiêu "khoác áo MU", Paul Pogba biến Romelu Lukaku thành "gã khờ". (Ảnh: Cartoon Army) ĐT Pháp chờ đối thủ trong cặp đấu giữa Croatia và Anh tại chung kết World Cup 2018. (Ảnh: Just toon it) Qua thời Zinedine Zidane, Kylian Mbappe là tương lai của bóng đá Pháp. (Ảnh: B/R) Riyad Mahrez cập bến Man City "không kèn không trống". (Ảnh: Troll bóng đá)

