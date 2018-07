Biếm họa 24h: Sư tử Anh tháo cũi sổ lồng, đi săn cúp vàng World Cup

Sư tử Anh tháo cũi sổ lồng, đi săn cúp vàng World Cup 2018. (Ảnh: ZEZO Cartoons) Chỉ còn 5 ngày nữa, World Cup 2018 sẽ chính thức khép lại. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Đời không như là mơ. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Thế giới bóng đá nín thở chờ trận bán kết giữa Pháp và Bỉ. (Ảnh: Bleacher Reports) Người quen đại chiến ở trận đại chiến Pháp vs Bỉ. (Ảnh: Omar Momani) Paulinho trở lại Trung Quốc chơi bóng sau khi kết thúc World Cup 2018.(Ảnh: Bleacher Reports) Thi đấu chói sáng ở World Cup 2018, Yerry Mina sẵn sàng cạnh tranh vị trí ở Barca. (Ảnh: Footy Toonz) Kết quả cuộc bình chọn âm nhạc của FIFA. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Barca chính thức hoàn tất thương vụ chiêu mộ tiền vệ Arthur từ Gremio. (Ảnh: Bleacher Reports) Chia tay Arsenal, Jack Wilshere cập bến West Ham. (Ảnh: Just Toon It) Juventus đếm ngược tới ngày đón Cristiano Ronaldo. (Ảnh: Footy Toonz) Chỉ còn 1 tháng nữa, Premier League sẽ trở lại. (Ảnh: Bleacher Reports)

