Biếm hoạ 24h: Cỗ xe tăng Đức “tuột xích”, Mesut Ozil ngấm ngầm hả hê

Memphis Depay toả sáng trở lại giúp Hà Lan thắng kỷ lục 3-0 trước ĐT Đức. (Ảnh: B/R) -Cơn lốc màu da cam- Hà Lan "lật ngửa" những Cỗ xe tăng Đức với tỷ số 3-0. (Ảnh: Troll bóng đá) Mạng xã hội chỉ trích các tiền đạo của ĐT Đức. (Ảnh: Troll bóng đá) Thua cay đắng 0-3 trước Hà Lan, CĐV Đức đổ thừa do Mesut Ozil không thi đấu. (Ảnh: Troll bóng đá) Trả đũa ĐT Đức, Mesut Ozil "ngấm ngầm" hả hê sau khi "Cỗ xe tăng" bị Hà Lan đả bại với tỷ số không tưởng 0-3. (Ảnh Just toon it) Hoàng Vũ Samson chờ đợi ngay được gọi lên tuyển. (Ảnh: Troll bóng đá) Thierry Henrry chính thức làm HLV trưởng của Monaco. (Ảnh: Troll bóng đá) HLV Jurgen Klopp "dở khóc dở cười" với Mohamed Salah. (Ảnh: Just toon it)

Memphis Depay toả sáng trở lại giúp Hà Lan thắng kỷ lục 3-0 trước ĐT Đức. (Ảnh: B/R) -Cơn lốc màu da cam- Hà Lan "lật ngửa" những Cỗ xe tăng Đức với tỷ số 3-0. (Ảnh: Troll bóng đá) Mạng xã hội chỉ trích các tiền đạo của ĐT Đức. (Ảnh: Troll bóng đá) Thua cay đắng 0-3 trước Hà Lan, CĐV Đức đổ thừa do Mesut Ozil không thi đấu. (Ảnh: Troll bóng đá) Trả đũa ĐT Đức, Mesut Ozil "ngấm ngầm" hả hê sau khi "Cỗ xe tăng" bị Hà Lan đả bại với tỷ số không tưởng 0-3. (Ảnh Just toon it) Hoàng Vũ Samson chờ đợi ngay được gọi lên tuyển. (Ảnh: Troll bóng đá) Thierry Henrry chính thức làm HLV trưởng của Monaco. (Ảnh: Troll bóng đá) HLV Jurgen Klopp "dở khóc dở cười" với Mohamed Salah. (Ảnh: Just toon it)