Biếm họa 24h: “Đập vỡ cây đàn”, MU phá tan ban nhạc Liverpool

Hàng thủ MU phá tan "ban nhạc" Liverpool. (Ảnh: B/R) De Gea "kinh hãi" trước hàng thủ của MU. (Ảnh: Just toon it) Hàng thủ chắc chắn, MU đánh bại Liverpool nhờ công Marcus Rashford. (Ảnh: Zezo) "Xe buýt đỏ" MU mưu mẹo hạ thầy trò HLV Jurgen Klopp. (Ảnh: Just toon it) Huyền thoại Carragher khiến Liverpool xấu hổ. (Ảnh: Troll bóng đá) HLV Wenger tiếp tục "thoát nạn" đầy ngoạn mục, (Ảnh: Just toon it) Ronaldo trở lại khiến La Liga "sợ hãi". (Ảnh: Troll bóng đá) Được "xả", Sergio Ramos thoải mái thi đấu. (Ảnh: Omar) Mạng xã hội "dậy sóng" trước việc ném pháo sáng vào sân của CĐV Hải Phòng. (Ảnh: Troll bóng đá)

