Biếm họa 24h: MU nếm mùi thất bại trước Sevilla vì non kinh nghiệm

MU nếm mùi thất bại trước Sevilla vì non kinh nghiệm. (Ảnh: Troll Bóng Đá) MU "ngủ quên" sau trận thắng Liverpool để rồi ngã đau trước Sevilla. (Ảnh: Troll Bóng Đá) MU chỉ lo phòng ngự mà quên mất tấn công trước Sevilla. (Ảnh: ZEZO Cartoons) Cười người hôm trước hôm sau người cười. (Ảnh: Cartoon Army) Ben Yedder gieo ác mộng cho thầy trò Jose Mourinho. (Ảnh: Omar Momani) 4 năm rồi, Alexis Sanchez vẫn chưa thể vượt qua vòng 1/8 Champions League. (Ảnh: Bleacher Reports) Xin lỗi, Alexis Sanchez đã không gặp may khi sang MU. (Ảnh: Bleacher Reports) Các đại diện Premier League "te tua" ở Champions League. (Ảnh: ZEZO Cartoons) Chỉ có thể là Messi. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Chuyến bay của những kẻ thua cuộc. (Ảnh: Just Toon It) Premier League vs La Liga. (Ảnh: Troll Bóng Đá) 8 đội bóng góp mặt ở tứ kết Champions League. (Ảnh: Bleacher Reports) Kết quả bốc thử "đẹp như tranh" cho vòng tứ kết Champions League. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Messi cán mốc 100 bàn thắng ở Champions League. (Ảnh: Omar Momani) Barca đã hay lại còn may. (Ảnh: Troll Bóng Đá)

MU nếm mùi thất bại trước Sevilla vì non kinh nghiệm. (Ảnh: Troll Bóng Đá) MU "ngủ quên" sau trận thắng Liverpool để rồi ngã đau trước Sevilla. (Ảnh: Troll Bóng Đá) MU chỉ lo phòng ngự mà quên mất tấn công trước Sevilla. (Ảnh: ZEZO Cartoons) Cười người hôm trước hôm sau người cười. (Ảnh: Cartoon Army) Ben Yedder gieo ác mộng cho thầy trò Jose Mourinho. (Ảnh: Omar Momani) 4 năm rồi, Alexis Sanchez vẫn chưa thể vượt qua vòng 1/8 Champions League. (Ảnh: Bleacher Reports) Xin lỗi, Alexis Sanchez đã không gặp may khi sang MU. (Ảnh: Bleacher Reports) Các đại diện Premier League "te tua" ở Champions League. (Ảnh: ZEZO Cartoons) Chỉ có thể là Messi. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Chuyến bay của những kẻ thua cuộc. (Ảnh: Just Toon It) Premier League vs La Liga. (Ảnh: Troll Bóng Đá) 8 đội bóng góp mặt ở tứ kết Champions League. (Ảnh: Bleacher Reports) Kết quả bốc thử "đẹp như tranh" cho vòng tứ kết Champions League. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Messi cán mốc 100 bàn thắng ở Champions League. (Ảnh: Omar Momani) Barca đã hay lại còn may. (Ảnh: Troll Bóng Đá)