Biếm họa 24h: Thế giới nghiêng ngả vì đại chiến Juventus-Real Madrid

Thế giới nghiêng ngả vì đại chiến Juventus vs Real Madrid. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Giới mộ điệu nín thở chờ trận đại chiến ở Turin đêm nay. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Thành tích đối đầu giữa Juventus và Real Madrid. (Ảnh: Troll Bóng Đá) 2 cặp đấu ở tứ kết Champions League đêm nay. (Ảnh: Bleacher Reports) Quần hùng tranh tài ở tứ kết Champions League. (Ảnh: Bleacher Reports) Đây chính là đội hình Real Madrid đã đánh bại Juventus ở chung kết Champions League mùa trước. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Đội hình Juventus có khá nhiều thay đổi so với trận chung kết mùa trước. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Cristiano Ronaldo vẫn là cỗ máy ghi bàn số 1 thế giới. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Dàn sao MU đêm nay. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Cuộc đua ở Premier League mùa này đã ngã ngũ? (Ảnh: ZEZO Cartoons) Những kẻ phải xem Champions League qua màn ảnh nhỏ mùa sau? (Ảnh: Bleacher Reports) Arsenal trong giai đoạn nước rút của mùa giải. (Ảnh: Just Toon It)

Thế giới nghiêng ngả vì đại chiến Juventus vs Real Madrid. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Giới mộ điệu nín thở chờ trận đại chiến ở Turin đêm nay. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Thành tích đối đầu giữa Juventus và Real Madrid. (Ảnh: Troll Bóng Đá) 2 cặp đấu ở tứ kết Champions League đêm nay. (Ảnh: Bleacher Reports) Quần hùng tranh tài ở tứ kết Champions League. (Ảnh: Bleacher Reports) Đây chính là đội hình Real Madrid đã đánh bại Juventus ở chung kết Champions League mùa trước. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Đội hình Juventus có khá nhiều thay đổi so với trận chung kết mùa trước. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Cristiano Ronaldo vẫn là cỗ máy ghi bàn số 1 thế giới. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Dàn sao MU đêm nay. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Cuộc đua ở Premier League mùa này đã ngã ngũ? (Ảnh: ZEZO Cartoons) Những kẻ phải xem Champions League qua màn ảnh nhỏ mùa sau? (Ảnh: Bleacher Reports) Arsenal trong giai đoạn nước rút của mùa giải. (Ảnh: Just Toon It)