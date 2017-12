Biếm họa 24h: Thua El Clasico nhưng 2017 vẫn là năm của Ronaldo

Thua El Clasico nhưng 2017 vẫn là năm của Ronaldo. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Kỷ nguyên Messi - Ronaldo sẽ kết thúc năm 2018? (Ảnh: Troll Bóng Đá) Mbappe - Hình mẫu "con nhà người ta". (Ảnh: Troll Bóng Đá) Dự đoán kịch bản kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới. (Ảnh: Just Toon It) "Chú Tư" Arsenal chuyên đi phát điểm giai đoạn Giáng sinh và năm mới. (Ảnh: Just Toon It) Chuyên gia "dọn cỗ" Kevin De Bruyne. (Ảnh: Bleacher Reports) Premier League mùa này chẳng khác nào trò chơi của Man City. (Ảnh: Bleacher Reports) Các "đại gia" Premier League run rẩy trước ngày lễ Tặng quà. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Ánh sáng cuối đường hầm của Emmanuel Eboue. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Sự thật mất lòng. (Ảnh: Troll Bóng Đá)

