Biếm họa 24h: Trọng tài cùng Công Phượng, Quang Hải lặp lại lịch sử

Trọng tài Al-Kaf cùng Công Phượng, Quang Hải lặp lại lịch sử. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Xưa có "Song Đức", nay có "Song Hải". (Ảnh: Troll Bóng Đá) Trọng tài Al-Kaf xứng đáng là "thần may mắn" của bóng đá Việt Nam. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Tâm trạng CĐV Việt Nam ở Asian Cup 2019. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Cristiano Ronaldo và chiến quả đầu tay với Juventus. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Cristiano Ronaldo đã giành siêu cúp ở 4 giải VĐQG khác nhau. (Ảnh: Bleacher Reports) Chris Smalling trở lại tập luyện, David De Gea lo sốt vó. (Ảnh: Just Toon It) Alvaro Morata chuẩn bị rời Chelsea sang Atletico Madrid. (Ảnh: Bleacher Reports) Chelsea đón Gonzalo Higuain thay thế Alvaro Morata? (Ảnh: Bleacher Reports) Toàn cảnh thị trường chuyển nhượng mùa Đông. (Ảnh: Footy Toonz)

Trọng tài Al-Kaf cùng Công Phượng, Quang Hải lặp lại lịch sử. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Xưa có "Song Đức", nay có "Song Hải". (Ảnh: Troll Bóng Đá) Trọng tài Al-Kaf xứng đáng là "thần may mắn" của bóng đá Việt Nam. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Tâm trạng CĐV Việt Nam ở Asian Cup 2019. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Cristiano Ronaldo và chiến quả đầu tay với Juventus. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Cristiano Ronaldo đã giành siêu cúp ở 4 giải VĐQG khác nhau. (Ảnh: Bleacher Reports) Chris Smalling trở lại tập luyện, David De Gea lo sốt vó. (Ảnh: Just Toon It) Alvaro Morata chuẩn bị rời Chelsea sang Atletico Madrid. (Ảnh: Bleacher Reports) Chelsea đón Gonzalo Higuain thay thế Alvaro Morata? (Ảnh: Bleacher Reports) Toàn cảnh thị trường chuyển nhượng mùa Đông. (Ảnh: Footy Toonz)