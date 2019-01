Biếm hoạ 24h: “Tử thần” Solskjaer gọi tên Tottenham, Đức Huy trở lại

Mất tập trung, Arsenal "gục ngã" trước West Ham. (Ảnh: Telemundo) "Tử thần" Solskjaer chờ đón Tottenham ở vòng 22 Ngoại hạng Anh 2018/2019. (Ảnh: Just toon it) Fulham là đội bóng "siêu tấn công". (Ảnh: Troll bóng đá) Dùng Courtois, Chelsea đáp trả Real sau thương vụ Alvaro Morata. (Ảnh: Zero) Lionel Messi và Eden Hazard là 2 cầu thủ duy nhất ở thời điểm hiện tại vừa giỏi ghi bàn, vừa hay kiến tạo. (Ảnh: B/R) PSG trở thành CLB tại Ligue 1 giành đước 50 điểm sau 18 trận đấu. (Ảnh: B/R) Juventus là CLB duy nhất ở châu Âu bất bại ở thời điểm hiện tại. (Ảnh: Troll bóng đá) Đức Huy đã trở lại với sự hài hước vốn có. (Ảnh: Troll bóng đá) ĐT Việt Nam vẫn còn cơ hội lọt vào vòng 16 đội với tư cách 1 trong 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sau vòng bảng Asian Cup 2019. (Ảnh: Troll bóng đá)

Mất tập trung, Arsenal "gục ngã" trước West Ham. (Ảnh: Telemundo) "Tử thần" Solskjaer chờ đón Tottenham ở vòng 22 Ngoại hạng Anh 2018/2019. (Ảnh: Just toon it) Fulham là đội bóng "siêu tấn công". (Ảnh: Troll bóng đá) Dùng Courtois, Chelsea đáp trả Real sau thương vụ Alvaro Morata. (Ảnh: Zero) Lionel Messi và Eden Hazard là 2 cầu thủ duy nhất ở thời điểm hiện tại vừa giỏi ghi bàn, vừa hay kiến tạo. (Ảnh: B/R) PSG trở thành CLB tại Ligue 1 giành đước 50 điểm sau 18 trận đấu. (Ảnh: B/R) Juventus là CLB duy nhất ở châu Âu bất bại ở thời điểm hiện tại. (Ảnh: Troll bóng đá) Đức Huy đã trở lại với sự hài hước vốn có. (Ảnh: Troll bóng đá) ĐT Việt Nam vẫn còn cơ hội lọt vào vòng 16 đội với tư cách 1 trong 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sau vòng bảng Asian Cup 2019. (Ảnh: Troll bóng đá)