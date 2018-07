Biếm họa 24h: U23 Việt Nam học tuyệt chiêu của Anh ở World Cup 2018

U23 Việt Nam học hỏi tuyệt chiêu của ĐT Anh ở World Cup 2018. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Chia tay "Giáo sư" Wenger, Arsenal vẫn làm "Chú Tư". (Ảnh: Troll Bóng Đá) HLV Jurgen Klopp chưa thôi bức xúc Sergio Ramos và Real Madrid. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Barca và AS Roma ở kỳ chuyển nhượng Hè 2018. (Ảnh: Footy Toonz) "Xe bus" MU tan nát dưới tay Liverpool. (Ảnh: Just Toon It) Những ngôi sao khao khát trở lại Juventus. (Ảnh: ZEZO Cartoons) Thương hiệu ngả bàn đèn mang tên Xherdan Shaqiri. (Ảnh: Bleacher Reports) Đội hình tối ưu của Liverpool ở mùa giải tới. (Ảnh: Bleacher Reports) Lần đầu tiên sau 18 năm, Real Madrid sẽ bắt đầu mùa giải mới mà không có "Quả bóng vàng" nào trong đội hình? (Ảnh: Bleacher Reports) AC Milan đang tính chiêu mộ Gonzalo Higuain từ Juventus. (Ảnh: Bleacher Reports)

