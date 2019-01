Biếm họa 24h: VAR “ba phải” với ĐT Việt Nam, NHM tri ân đội tuyển

Trên chấm luân lưu, Tottenham "ôm hận" trước Chelsea. (Ảnh: Cartoon Army) Đả bại Tottenham, HLV Sarri tự tin tới chức vô địch FA Cup. (Ảnh: Just toon it) Dàn sao Chelsea "chê cười" khi cản bước thành công Tottenham đến với danh hiệu. (Ảnh: B/R) Chán nản tại Barca, Philippe Coutinho thương nhớ Liverpool. (Ảnh: Just toon it) Công nghệ VAR trở thành "cầu thủ" xuất sắc nhất trận đấu giữa ĐT Việt Nam 0-1 ĐT Nhật Bản. (Ảnh: Troll bóng đá) Năm "mậu tuất" là một năm thành công của ĐT Việt Nam. (Ảnh: Troll bóng đá) NHM Việt Nam tự hào vì thầy trò HLV Park Hang Seo đã thi đấu đầy nỗ lực trước đội bóng mạnh- ĐT Nhật Bản. (Ảnh: Troll bóng đá) ĐT Việt Nam rời Asian Cup 2019 trong tư thế ngẩng cao đầu. (Ảnh: Troll bóng đá) Dàn sao của ĐT Việt Nam liên tục viết nên kỳ tích trong năm "Mậu tuất". (Ảnh: An Thắng) NHM cả nước gửi cảm ơn sâu sắc tới ĐT Việt Nam. (Ảnh: Troll bóng đá) Ngôi sao người Pháp gốc Việt- Yohan Cabaye giữ lời hứa với Nguyễn Quang Hải khi tới sân cổ vũ ĐT Việt Nam. (Ảnh: Troll bóng đá)

