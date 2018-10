Kẻ khóc người cười sau loạt trận Champions League tuần này

Những ngôi sao tỏa sáng ở Champions League tuần này. (Ảnh: Bleacher Reports) Mohamed Salah tìm lại cảm hứng ghi bàn ở Liverpool. (Ảnh: Bleacher Reports) Champions League "soi đường chỉ lối" cho Real Madrid thoát khỏi khủng hoảng. (Ảnh: Bleacher Reports) MU thua Juventus vì Jose Mourinho "nhát gan"? (Ảnh: ZEZO Cartoons) Tiền đạo nhà người ta và tiền đạo nhà MU. (Ảnh: Just Toon It) Lionel Messi chấn thương, Barca vẫn giành trọn 3 điểm trước Inter Milan.(Ảnh: Bleacher Reports) Edin Dzeko và Lionel Messi cùng nhau dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Champions League mùa này. (Ảnh: Bleacher Reports) Bayern Munich ca khúc khải hoàn sau chuyến làm khách ở Hy Lạp. (Ảnh: Bleacher Reports) Tottenham vẫn chưa biết mùi chiến thắng ở Champions League mùa này.(Ảnh: Bleacher Reports) Chẳng mấy mà Tottenham sẽ xuống chơi Europa League? (Ảnh: Just Toon It)

