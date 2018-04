Thua sốc AS Roma, Messi và Barca bị châm chọc đủ kiểu trên mạng xã hội

Messi và Barca bị hủy diệt ở Olimpico. (Ảnh: Omar Momani) Ngôn từ không thể diễn tả cảm xúc bùng nổ của CĐV AS Roma. (Ảnh: Bleacher Reports) "Bầy sói" AS Roma biến Barca thành con mồi. (Ảnh: Bleacher Reports) Cổ tích không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên mất đi mà chỉ chuyển từ Barca sang AS Roma. (Ảnh: Troll Bóng Đá) AS Roma ghi bàn nhiều gấp 3 Barca cơ mà. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Fan Barca có lẽ không dám ra đường ngày hôm nay. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Tội nghiệp Lionel Messi. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Năm ngoái và năm nay, Messi đều bị loại ở tứ kết Champions League nhé. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Barca giờ đã hiểu cảm giác của PSG năm ngoái. (Ảnh: Bleacher Reports) Sự đối nghịch của Barca và Real Madrid ở vòng loại trực tiếp Champions League. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Toàn cảnh 2 trận tứ kết lượt về Champions League đêm qua. (Ảnh: Just Toon It) Barca gục ngã trước tinh thần chiến đấu quật cường của AS Roma. (Ảnh: Bleacher Reports).

