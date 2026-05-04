HLV Chu Đình Nghiêm bất ngờ thôi dẫn dắt CLB Hải Phòng

Ngày 4/5, xác nhận với phóng viên VOV.VN, HLV Chu Đình Nghiêm chính thức rời ghế HLV trưởng CLB Hải Phòng sau 5 mùa giải gắn bó. Ông chuyển sang giữ chức Giám đốc kỹ thuật trong khi HLV Đặng Văn Thành ngay lập tức tiếp quản đội bóng để chuẩn bị cho vòng 22 V-League 2025/26.

HLV Chu Đình Nghiêm thôi dẫn dắt CLB Hải Phòng (Ảnh: HPFC).

HLV Chu Đình Nghiêm là người xây dựng cho Hải Phòng lối chơi tấn công hoa mỹ. Đỉnh cao trong triều đại của ông là ngôi Á quân V-League 2022. Trước khi chuyển giao, ông để lại đội bóng ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng V-League 2025/2026 với 28 điểm sau 21 vòng đấu.

Trước khi HLV Chu Đình Nghiêm thôi dẫn dắt CLB Hải Phòng đã có nhiều tin đồn về việc CLB Ninh Bình muốn chiêu mộ nhà cầm quân người Thanh Hóa. Tuy nhiên, cựu thuyền trưởng của Hà Nội FC vẫn giữ kín về tương lai.

Về phía CLB Hải Phòng, sau khi chia tay HLV Chu Đình Nghiêm, đội bóng này sẽ có chuyến làm khách trên sân của Ninh Bình ở vòng 22 V-League 2025/2026. Đây là trận đấu mà đội bóng đất Cảng được dự đoán gặp nhiều khó khăn.

